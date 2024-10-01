Sukanya, Credit Card, F&O Trading, Aadhar: 1 अक्टूबर 2024 से कई बड़े बदलाव लागू, जानें आपकी जेब पर क्या असर होगा

1. PNB का नया क्रेडिट कार्ड

पीएनबी ने नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए हैं जो विदेश यात्रा के दौरान काफी कम चार्जेज में यूज किया जा सकेगा। इस नए कार्ड में आपको काफी कम फीस भी चुकानी होगी।

2. पोस्ट ऑफिस स्कीम में बदलाव

सुकन्या समृद्धि योजना: अब 1 अक्टूबर से बेटियों का सुकन्या समृद्धि अकाउंट केवल उनके कानूनी अभिभावक ही ऑपरेट कर सकेंगे। अगर अकाउंट किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा खोला गया है, जो कानूनी अभिभावक नहीं है, तो उसे माता-पिता या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर करना होगा, अन्यथा अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। साथ ही सरकार ने अक्तूबर तिमाही के लिए ब्याज दरों का ऐलान भी कर दिया है

PPF अकाउंट: PPF अकाउंट में भी कुछ नए नियम लागू हो रहे हैं। नाबालिग और NRI खाताधारकों के लिए नियम बदले गए हैं। साथ ही, यदि किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक PPF अकाउंट हैं, तो उन्हें मर्ज करना होगा।

3. F&O ट्रेडिंग पर बढ़ा एसटीटी

Securities Transaction Tax (STT): वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट के अनुसार, 1 अक्टूबर से F&O (फ्यूचर एंड ऑप्शन) ट्रेडिंग पर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) बढ़ा दिया गया है। अब ऑप्शन की बिक्री पर एसटीटी प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया गया है।

4. LPG सिलेंडर के दाम में वृद्धि

1 अक्टूबर से घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। अगस्त और सितंबर में भी सिलेंडर के दाम बढ़े थे, और अब 19 किलोग्राम के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 39 रुपये बढ़ाई गई है।

5. आधार कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव

अब 1 अक्टूबर 2024 से पैन एलोकेशन और इनकम टैक्स रिटर्न में आधार नामांकन ID का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके बजाय, आधार संख्या का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

ये सभी बदलाव आज से लागू हो चुके हैं और आपकी जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं, इसलिए इन नए नियमों को ध्यान में रखकर अपनी वित्तीय योजनाओं में सुधार करें।