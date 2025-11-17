एसबीआई ग्राहक हो जाएं अलर्ट! 30 नवंबर के बाद से बैंक बंद कर रहा है ये सर्विस - जानिए अब पैसा कैसे भेज सकेंगे

अगर आप भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के ग्राहक हैं तो आपके लिए यह खबर काफी काम की है। दरअसल देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, एसबीआई ने घोषणा की है कि वह 30 नवंबर, 2025 के बाद अपनी ऑनलाइन एसबीआई और योनो लाइट (YONO Lite) प्लेटफॉर्म पर mCash भेजने और दावा करने की सुविधा को बंद कर देगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

इस फैसले के बाद ग्राहक बिना लाभार्थी को रजिस्टर किए किसी को पैसे भेजने के लिए mCash का उपयोग नहीं कर पाएंगे। साथ ही, सेवा बंद होने के बाद कोई भी व्यक्ति mCash लिंक या ऐप के माध्यम से भेजे गए पैसे का क्लेम नहीं कर पाएगा।

एसबीआई ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक पोस्ट में ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे थर्ड पार्टी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए अब UPI, IMPS, NEFT और RTGS जैसे सुरक्षित और व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले डिजिटल पेमेंट विकल्पों का उपयोग करें।

mCash कैसे काम करता था?

एसबीआई mCASH सुविधा से इंटरनेट बैंकिंग वाला कोई भी एसबीआई ग्राहक, किसी व्यक्ति को लाभार्थी (Beneficiary) के तौर पर रजिस्टर किए बिना, केवल उसके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी का उपयोग करके पैसा ट्रांसफर कर सकता था। रिसीवर को एक SMS या ईमेल मिलता था, जिसमें एक सुरक्षित लिंक और 8 अंकों का पासकोड होता था, जिसका उपयोग करके वह किसी भी बैंक खाते में राशि का क्लेम कर सकता था।

यह सेवा ग्राहकों के लिए काफी सुविधाजनक थी, क्योंकि इससे लाभार्थी रजिस्ट्रेशन की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सकता था। हालांकि, बैंक अब ग्राहकों को ज्यादा सुरक्षित और मॉडर्न पेमेंट सिस्टम जैसे UPI (एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस) पर जाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

अब कैसे भेजें पैसे?

एसबीआई ने स्पष्ट किया है कि mCash बंद होने के बाद ग्राहक 'भीम एसबीआई पे' (BHIM SBI Pay) ऐप या अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं।

बैंक के अनुसार, 'भीम एसबीआई पे' एसबीआई का यूपीआई ऐप है, जो यूपीआई में सपोर्ट करने वाले सभी बैंकों के खाताधारकों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके पैसे भेजने, प्राप्त करने के लिए पेमेंट सॉल्यूशन देता है। इसके माध्यम से ऑनलाइन बिल भुगतान, रिचार्ज और खरीदारी भी की जा सकती है।

UPI के जरिए पैसे भेजने के लिए आपको 'भीम एसबीआई पे' ऐप में लॉग इन करना होगा, 'पे' विकल्प चुनना होगा, और VPA (वर्चुअल पेमेंट एड्रेस) या खाता और IFSC, या QR कोड जैसे किसी भी भुगतान विकल्प का चयन करना होगा। इसके बाद लेनदेन को अधिकृत करने के लिए UPI पिन दर्ज करके पेमेंट पूरा किया जा सकता है।