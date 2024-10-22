लेखक: विवेक त्रिपाठी, हेड ऑफ कमर्शियल बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक



भारत की उभरती आकांक्षाओं के बीच एंट्रेप्रेनरशिप यानि उद्यमिता अब केवल उच्च वर्ग तक सीमित नहीं रही है। उद्यमिता की कहानी अब पीछे छूटने से इनकार कर रही है। भारत में शार्क टैंक की जबरदस्त सफलता इस बदलाव का प्रमाण है। आज हर गली का युवक और युवती केवल स्मार्टफोन और एक बेहतरीन आइडिया के साथ अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का सपना देख सकते हैं। यूनिकॉर्न्स से लेकर छोटे और मध्यम बिजनेस तक हर प्रकार के उद्यमी भारत में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि, इन दो प्रकार के उद्यमियों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। जहां वेंचर कैपिटल फंडिंग आसानी से यूनिकॉर्न्स को मिल जाती है, वहीं भारत के छोटे उद्यमियों यानि बिज़नेसमैन्स को वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

इन उद्यमों के लिए मुख्य बाधा क्रेडिट यानि आसानी से उपलब्ध होने वाला लोन है। अक्सर छोटे शहरों और गांवों में स्थित इन व्यवसायों को क्रेडिट या लोन सुविधाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इनके पास क्रेडिट हिस्ट्री न होने के कारण भी ये व्यापारी नुकसान में रहते हैं। भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जिसे एमएसएमई सेक्टर भी कहा जाता है, को लगभग 69 लाख करोड़ रुपये की ऋण की आवश्यकता होती है। कंसल्टिंग फर्म पीडब्ल्यूसी के अनुसार, इस क्षेत्र की लगभग आधी फंडिंग जरूरतों को अनौपचारिक माध्यमों से पूरा किया जाता रहा है। जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग आधा हिस्सा योगदान करती है, लेकिन इसका बैंक क्रेडिट में हिस्सा केवल 8-10% के आसपास है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब बड़े बिज़नेस के सपने को पूरा करना

भारत के उद्यमियों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने नौ साल पहले छोटे वित्त बैंकों (SFBs) को लाइसेंस दिया था। इन बैंकों की स्थापना समाज के अनौपचारिक क्षेत्र ( गैर संगठित) को वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और जमीनी स्तर पर वित्तीय समावेशन ( फाइनेंशियल इनक्लूजन) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। फिलहाल, डिपॉजिट और एडवांस के मामले में छोटे वित्त बैंक ( SFBs) भारत के बैंकिंग सिस्टम का केवल 1% से थोड़ा अधिक हिस्सा ही बन पाए हैं। हालांकि, छोटे टिकट लोन सेगमेंट में एसएफबी का मार्केट शेयर 6% है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एसएफबी ने अपने बड़े बैंकों की तुलना में अग्रिम ( डिपॉजिट) और डिपॉजिट ग्रोथ में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की है। इसका मतलब है कि गैर संगठित क्षेत्र में विकास के लिए संभावनाएं बहुत बड़ी हैं।

वर्तमान में भारत में 11 छोटे वित्त बैंक काम कर रहे हैं, जिनमें से आठ स्टॉक एक्सचेंज यानि शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध हैं। इनमें से कुछ बैंकों की जड़ें सहकारी बैंकों में हैं, जबकि अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) या माइक्रोफाइनेंस संस्थानों से निकलकर आए हैं। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य बिना बैंकिंग सेवाओं वाले और वंचित आबादी को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है जिनकी बड़े बैंकों तक सीधे पहुंच नहीं है।

शुरुआत में, जब स्मॉल फाइनेंस बैंक के पोर्टफोलियो में अनसिक्योरड लोन का अनुपात काफी अधिक था, जो पिछले वर्षों में काफी कम हो गया है। समय के साथ, स्मॉल फाइनेंस बैंक ने वाहन लोन, आवास लोन, एमएसएमई लोन और गोल्ड लोन जैसे क्षेत्रों में अपने लोन पोर्टफोलियो का विस्तार किया है।

इन संस्थाओं की सफलता उनके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन पर भी निर्भर करती है। जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक एक विविधीकृत बिजनेस मॉडल के जरिए ही आर्थिक मंदी का बेहतर सामना कर सकता है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक कैसे भारत को बना रहे हैं मजबूत

जैसे-जैसे भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, स्मॉल फाइनेंस बैंक वंचित वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। यह संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (SDC) के साथ भी संगत है। इस पहल से न केवल भारत के गरीब वर्गों की समृद्धि में योगदान मिलेगा, बल्कि असमानता भी कम होगी। भारतीय बैंकों के लिए अवसर बहुत बड़े हैं, क्योंकि अभी भी ऐसे बड़े वर्ग हैं जो शहरी उपभोक्ताओं की तरह वित्तीय सेवाओं का अनुभव नहीं कर पाए हैं। कई स्मॉल फाइनेंस बैंक फिजिटल दृष्टिकोण यानि व्यक्तिगत और डिजिटली ग्राहकों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे बैंकिंग से अलग थलग ग्राहकों को औपचारिक तौर पर बैंकिंग सिस्टम में लाने में मदद मिलेगी।

जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे सामान्य होती जा रही है, एमएसएमई से क्रेडिट की मांग भी मजबूत वापसी कर रही है। एक हालिया क्रिसिल स्टडी के अनुसार, रिटेल एसेट क्लास में क्रेडिट ग्रोथ में आमतौर पर मॉर्गेज लोन, एमएसएमई लोन, वाहन लोन और असुरक्षित व्यक्तिगत लोन को शामिल किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में इसमें ~40% की ग्रोथ देखी गई है जोकि मार्च 2025 तक ये ~40% को पार कर सकता है, जोकि मार्च 2020 के स्तर से दोगुना है।

स्मॉल फाइनेंस बैंक छोटे व्यवसाय लोन को आमतौर पर कैश फ्लो को देखते हुए देते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि इस पैसे का उपयोग वर्किंग कैपिटल यानि कार्यशील पूंजी और व्यवसाय विस्तार के लिए किया जा रहा है या नहीं। इसके अलावा, चूंकि ये लोन सुरक्षित होते हैं, अधिकांश स्मॉल फाइनेंस बैंक जोखिमों को कम करने के लिए फिजिकल मॉर्गेज को कोलेटरल की तरह अपने पास रखते हैं। जिससे बैंकों को कैश फ्लो के साथ-साथ एक इस बात की उम्मीद रहती है कि लोन लेने वाला पुनर्भुगतान करने के अपने वादे पर काम करता रहेगा।

यदि भारत वास्तव में उद्यमियों के लिए अवसरों की भूमि है, तो छोटे वित्त बैंक उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। आने वाले वर्षों में, स्मॉल फाइनेंस बैंक भारत के सबसे दूरस्थ कोनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने की उम्मीद में है, जिससे इन छोटे लोन से महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ऑनलाइन विक्रेता, परिवहनकर्ता, टूर ऑपरेटर और किराना स्टोर जैसे विभिन्न समूहों को सपोर्ट मिलेगा। स्मॉल फाइनेंस बैंक की इन सेवाओं से सबको लाभ मिल सके यही उद्देश्य भी है।

(लेखक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कमर्शियल बैंकिंग के प्रमुख हैं, जो भारत का सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है)