सालाना बोनस से होम लोन चुकाएं या निवेश करें? ₹3 लाख के बोनस पर एक्सपर्ट ने समझाया पूरा गणित

नौकरीपेशा लोगों के लिए सालाना बोनस अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का अच्छा मौका हो सकता है। लेकिन अगर आपके ऊपर होम लोन चल रहा है, तो सवाल उठता है कि बोनस की रकम से लोन का कुछ हिस्सा पहले चुका देना चाहिए या इस पैसे को कहीं निवेश करना बेहतर रहेगा? BASIC Home Loan के सीईओ और को-फाउंडर अतुल मोंगा ने बताया है कि यह फैसला लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है।

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सालाना बोनस मिलने पर कई लोग छुट्टियां मनाने, नई खरीदारी करने या निवेश बढ़ाने की योजना बनाते हैं। वहीं, जिन लोगों पर होम लोन चल रहा है, उनके लिए बोनस की रकम से कर्ज कम करना भी एक विकल्प होता है। खासकर तब, जब लोन की अवधि 15 से 20 साल की हो। लेकिन क्या बोनस का पूरा पैसा होम लोन चुकाने में लगा देना समझदारी है?

एक्सपर्ट अतुल मोंगा के मुताबिक, बोनस से होम लोन का प्रीपेमेंट करने से ब्याज की बचत हो सकती है। हालांकि, फैसला लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि लोन चुकाने से कितनी बचत होगी और उसी रकम को निवेश करने पर कितना संभावित रिटर्न मिल सकता है।

₹50 लाख के होम लोन पर ₹3 लाख के बोनस का गणित

मान लीजिए आपने 20 साल के लिए 9% ब्याज दर पर ₹50 लाख का होम लोन लिया है। ऐसे में आपकी हर महीने की EMI करीब ₹45,000 होगी।

अब अगर आपको सालाना ₹3 लाख का बोनस मिलता है और आप इस रकम को होम लोन के प्रीपेमेंट में लगा देते हैं, तो आपके लोन का बकाया मूलधन कम हो जाएगा।

अगर आप EMI की रकम पहले जितनी ही रखते हैं और लोन की अवधि घटाते हैं, तो भविष्य में चुकाए जाने वाले ब्याज की बचत हो सकती है।

एक्सपर्ट के मुताबिक, होम लोन के शुरुआती वर्षों में प्रीपेमेंट करना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि उस समय मूलधन का बड़ा हिस्सा बकाया होता है। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए प्रीपेमेंट करना सबसे अच्छा विकल्प नहीं होता।

लोन चुकाने और निवेश करने में क्या है ज्यादा फायदा?

एक्सपर्ट के मुताबिक, सबसे पहले होम लोन की ब्याज दर और निवेश से मिलने वाले संभावित रिटर्न की तुलना करनी चाहिए। अगर आपके होम लोन की ब्याज दर 9% है, तो प्रीपेमेंट करने से उस रकम पर भविष्य में लगने वाला ब्याज बच सकता है। दूसरी तरफ, निवेश से लंबे समय में ज्यादा रिटर्न मिलने की संभावना भी हो सकती है।

हालांकि, निवेश का रिटर्न तय नहीं होता। यह बाजार की स्थिति, निवेश के विकल्प, टैक्स और निवेश की अवधि पर निर्भर करता है। इसलिए केवल ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में फैसला लेना सही नहीं होगा।

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बोनस लगाने से पहले इमरजेंसी फंड जरूर देखें

एक्सपर्ट का कहना है कि होम लोन का प्रीपेमेंट करने से पहले अपनी आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान देना जरूरी है। आपके पास कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल खर्च या आने वाले समय में किसी बड़े खर्च की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए।

अगर आप बोनस की पूरी रकम होम लोन चुकाने में लगा देते हैं, तो जरूरत पड़ने पर उस पैसे का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए लोन का बोझ कम करने के साथ अपने पास पर्याप्त पैसा रखना भी जरूरी है।

होम लोन खत्म होने में कितने साल बाकी हैं?

प्रीपेमेंट का फैसला लेते समय यह देखना भी जरूरी है कि आपके होम लोन की कितनी अवधि बाकी है। एक्सपर्ट अतुल मोंगा के मुताबिक, लोन के शुरुआती वर्षों में प्रीपेमेंट करने से ब्याज की ज्यादा बचत हो सकती है। लेकिन अगर आपका होम लोन खत्म होने वाला है, तो पहले यह देखना चाहिए कि अब कितना ब्याज चुकाना बाकी है।