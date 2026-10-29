घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदें या अपार्टमेंट? पैसा लगाने से पहले समझ लें फायदे और नुकसान

भारत के रियल एस्टेट बाजार में अब अपार्टमेंट के साथ-साथ प्लॉट खरीदने का चलन भी बढ़ रहा है। खासकर ऐसे लोग प्लॉट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, जो अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हैं। प्लॉट खरीदने पर घर के डिजाइन और निर्माण में ज्यादा आजादी मिलती है। हालांकि, प्लॉट और अपार्टमेंट में कौन बेहतर है, यह तय करने से पहले कीमत, निर्माण खर्च, सुविधाओं और भविष्य की जरूरतों को समझना जरूरी है।

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छोटे शहरों में बढ़ रही प्लॉट की मांग

PropEquity की जुलाई 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2022 से मई 2025 के बीच देश के 10 बड़े और छोटे शहरों में करीब 4.7 लाख रिहायशी प्लॉट लॉन्च हुए। इनकी कुल कीमत लगभग 2.44 लाख करोड़ रुपये थी।

इनमें 52 फीसदी प्लॉट की सप्लाई टियर-2 शहरों से आई, जबकि टियर-1 शहरों की हिस्सेदारी 48 फीसदी रही। साल 2023 में प्लॉट लॉन्चिंग 24 फीसदी बढ़कर 1,63,529 तक पहुंच गई थी। हालांकि, 2024 में इसमें 23 फीसदी की गिरावट आई और यह संख्या 1,26,556 रह गई।

प्लॉट खरीदने के क्या हैं फायदे?

प्लॉट खरीदने का सबसे बड़ा फायदा अपनी जरूरत के मुताबिक घर बनाने की आजादी है। स्थानीय नियमों और जरूरी मंजूरी के तहत खरीदार घर का डिजाइन, मंजिलों की संख्या और जगह का इस्तेमाल तय कर सकते हैं।

पैसों की उपलब्धता के हिसाब से निर्माण अलग-अलग चरणों में भी कराया जा सकता है। घर में निजी गार्डन और छत जैसी सुविधाएं भी बनाई जा सकती हैं।

हालांकि, प्लॉट खरीदने के बाद निर्माण खर्च, रखरखाव और सरकारी मंजूरी का ध्यान रखना पड़ता है। खाली प्लॉट से किराये की कमाई भी नहीं होती।

प्रतीकात्मक तस्वीर

अपार्टमेंट की कीमतों में कितना इजाफा?

Anarock की तीसरी तिमाही 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सात प्रमुख शहरों में घरों की औसत कीमत सालाना 7 फीसदी बढ़कर 9,714 रुपये प्रति वर्ग फुट पहुंच गई।

इस दौरान करीब 1,00,200 घर बिके, जो पिछले साल से 3 फीसदी ज्यादा हैं। बाजार में लगभग 6.3 लाख घरों की इन्वेंट्री उपलब्ध थी।

हालांकि, प्लॉट और अपार्टमेंट की कीमतों की सीधी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों की कीमत तय करने का आधार अलग है।

किन शहरों में बढ़ रही दिलचस्पी?

MAPSKO Group के डायरेक्टर राहुल सिंगला के मुताबिक, टियर-2 शहरों में प्लॉट की बढ़ती मांग जमीन में निवेश के प्रति लोगों का भरोसा दिखाती है। उन्होंने सोनीपत की बेहतर कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण बताया।

Royal Green Realty के मैनेजिंग डायरेक्टर यशांक वासन ने सोनीपत, इंदौर, बहादुरगढ़ और रोहतक को उभरते बाजार बताया।

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वहीं, Cushman & Wakefield की सितंबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 2021 से 2026 की पहली तिमाही तक 33 शहरों में 18,158 एकड़ जमीन के सौदे हुए। इनमें करीब 45 फीसदी जमीन रिहायशी प्रोजेक्ट्स के लिए थी।