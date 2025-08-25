scorecardresearch
1 सितंबर 2025 से कुछ कार्ड्स पर ग्राहकों को अब पहले की तरह रिवॉर्ड प्वॉइंट्स का लाभ नहीं मिलेगा। एसबीआई कार्ड ने ग्राहकों को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी है।

Delhi,UPDATED: Aug 25, 2025 12:24 IST

SBI Credit Card: अगर आपके पास एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो आने वाले महीने से नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। 1 सितंबर 2025 से कुछ कार्ड्स पर ग्राहकों को अब पहले की तरह रिवॉर्ड प्वॉइंट्स का लाभ नहीं मिलेगा। एसबीआई कार्ड ने ग्राहकों को नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी है।

किन कार्डधारकों पर असर?

ये बदलाव मुख्य रूप से लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड, लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड सिलेक्ट और लाइफस्टाइल होम सेंटर एसबीआई कार्ड प्राइम ग्राहकों के लिए लागू होंगे। इन कार्ड्स पर कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन अब रिवॉर्ड प्वॉइंट्स के दायरे से बाहर कर दिए गए हैं।

किन ट्रांजैक्शंस पर नहीं मिलेंगे रिवॉर्ड प्वॉइंट्स

  • ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर किए गए भुगतान
  • सरकारी सेवाओं और सरकारी लेनदेन से जुड़े खर्च
  • कुछ मर्चेंट कैटेगरी के लेनदेन

इन सभी पर अब ग्राहकों को कोई रिवॉर्ड प्वॉइंट्स नहीं मिलेंगे।

कार्ड सुरक्षा योजना (CPP) में बदलाव

इसी के साथ, 16 सितंबर 2025 से सभी CPP (कार्ड प्रोटेक्शन प्लान) ग्राहकों को उनके मौजूदा रिन्यूअल डेट के आधार पर अपडेटेड प्लान वेरिएंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस बारे में बैंक SMS या ईमेल के जरिए 24 घंटे पहले जानकारी देगा।

पहले भी हुए थे बड़े बदलाव

यह पहली बार नहीं है जब SBI Cards ने सर्विस में कटौती की हो। जुलाई और अगस्त 2025 में कंपनी ने अपने कई प्रीमियम कार्ड्स जैसे SBI Elite और SBI Prime पर मिलने वाले 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक के एयर एक्सीडेंट कवर को बंद कर दिया था।

लगातार हो रहे इन बदलावों से साफ है कि SBI Cards अपने क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को री-स्ट्रक्चर कर रहा है और गैर-जरूरी या महंगे बेनिफिट्स को सीमित कर रहा है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 25, 2025