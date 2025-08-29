Retirement Planning: हर कोई चाहता है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी आर्थिक रूप से सुरक्षित और तनाव मुक्त हो। लेकिन सवाल हमेशा यही रहता है कि इसके लिए आखिर कितने पैसे की जरूरत होगी। कई लोग मानते हैं कि 10-50 करोड़ रुपये जैसी बड़ी रकम चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान का कहना है कि असलियत कुछ और है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

सच में कितने पैसों की जरूरत?

फाइनेंशियल मॉल के सीईओ नीरज चौहान ने अपने लिंक्डइन पोस्ट एक सवाल पूछा की क्या आपने कभी सोचा है कि आपको असल में कितने पैसे चाहिए? उनका मानना है कि आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब बहुत अमीर होना नहीं, बल्कि अपने खर्च पूरे करना और मनचाही जिंदगी जीना है।

फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर कितना होना चाहिए?

चौहान बताते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जरूरी रकम को Financial Freedom Number कहा जाता है। इसे एक आसान फॉर्मूले से निकाला जा सकता है: Financial Freedom Number = सालाना खर्च × 25

25 क्यों?

क्योंकि यह 4% विड्रॉअल रेट रूल पर आधारित है। यह कहता है कि अगर आपका पैसा समझदारी से निवेश किया जाए, तो आप हर साल 4% निकाल सकते हैं और फिर भी आपके पैसे खत्म नहीं होंगे।

आसान उदाहरण से समझिए

मान लीजिए आपका मंथली खर्च ₹1 लाख है

इस हिसाब से सालाना खर्च = ₹12 लाख

इसे हमेशा के लिए सुरक्षित रूप से कमाने के लिए: ₹12 x 25 = ₹3 करोड़

यह ₹3 करोड़ आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम नंबर। ₹10 करोड़ या 50 करोड़ नहीं।

पर्सनलाइज्ड प्लानिंग जरूरी

चौहान मानते हैं कि यह फॉर्मूला सिर्फ एक गाइडलाइन है। हर व्यक्ति की परिस्थितियां, निवेश और खर्च अलग होते हैं। इसलिए सही सलाह के लिए किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लानिंग करना जरूरी है।

