Post Office की इस सरकारी स्कीम में सिर्फ ब्याज से होगी ₹5 लाख से ज्यादा की कमाई

अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को ऐसी जगह निवेश करना चाहते हैं, जहां पैसा सुरक्षित रहे और अच्छा रिटर्न भी मिले, तो पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं आपके काम आ सकती हैं। पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम ऐसी ही एक सरकारी योजना है। इसमें निवेश करके आप पांच साल में सिर्फ ब्याज से 5 लाख रुपये से ज्यादा की कमाई कर सकते हैं। आइए समझते हैं इसका पूरा गणित।

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सरकारी गारंटी के साथ सुरक्षित निवेश

पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं सुरक्षित निवेश के लिए काफी लोकप्रिय हैं। इन योजनाओं में निवेश की गई रकम को सरकार का समर्थन मिलता है। यही वजह है कि इन्हें कम जोखिम वाले निवेश विकल्पों में गिना जाता है। पोस्ट ऑफिस में बच्चों, महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए अलग-अलग बचत योजनाएं उपलब्ध हैं। इनमें छोटी बचत के जरिए भी समय के साथ अच्छा फंड तैयार किया जा सकता है।

NSC पर कितना मिल रहा है ब्याज?

पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम में सालाना 7.7 फीसदी ब्याज दिया जा रहा है। इस योजना की खास बात यह है कि ब्याज सालाना कंपाउंडिंग के आधार पर जुड़ता है। हालांकि, ब्याज का भुगतान मैच्योरिटी पूरी होने के बाद किया जाता है। यानी पूरे पांच साल तक निवेश बनाए रखने पर कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलता है।

सिर्फ ₹1000 से शुरू कर सकते हैं निवेश

NSC स्कीम में निवेश शुरू करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं है। आप महज 1000 रुपये से निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। इसमें अधिकतम निवेश की कोई सीमा तय नहीं है।

इस योजना में बच्चों के नाम पर भी अकाउंट खोला जा सकता है। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है, तो माता-पिता उसका अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा पुरानी टैक्स व्यवस्था में आयकर की धारा 80C के तहत सालाना 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स कटौती का लाभ मिल सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

ब्याज से ₹5 लाख कमाने का गणित

अगर आप NSC में एकमुश्त 11.50 लाख रुपये निवेश करते हैं, तो पांच साल बाद 7.7 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग ब्याज के हिसाब से आपकी रकम करीब 16.66 लाख रुपये हो सकती है।

इसमें सिर्फ ब्याज से होने वाली कमाई करीब 5.16 लाख रुपये होगी। यानी बिना किसी अतिरिक्त निवेश के पांच साल में अच्छी रकम तैयार की जा सकती है।

मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने पर क्या होगा?

NSC स्कीम की मैच्योरिटी अवधि पांच साल है। इसमें समय से पहले खाता बंद करने की सुविधा केवल कुछ निर्धारित परिस्थितियों में मिलती है। ऐसे मामलों में ब्याज का लाभ कम हो सकता है।

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इसलिए अगर आप इस योजना में निवेश करने की सोच रहे हैं, तो पांच साल तक रकम बनाए रखने की तैयारी जरूरी है, ताकि ब्याज का पूरा फायदा मिल सके।