PM Modi ने ट्रांसफर किया PM kisan 19th Installment, यहां चेक करें आपको मिला लाभ या नहीं
PM kisan 19th Installment: पीएम मोदी ने भागलपुर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी। अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कि आपको लाभ मिला है या नहीं।
PM Kisan Yojana: देश के करोड़ों किसानों को खुशखबरी मिल गई है। दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) ने पीएंम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त जारी कर दी है। यह किस्त बिहार के भागलपुर से जारी कि गई है। पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के अकाउंट में योजना की राशि आ गई है।
अगर आपने भी योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया है तो आपको फटाफट चेक कर लेना चाहिए कि आपको योजना का लाभ मिला है या नहीं। हम आपको नीचे वह सभी तरीके बताएंगे जिसके जरिये आप बैलेंस चेक कर सकते हैं।
मोबाइल नंबर (Mobile Number-SMS)
पीएम किसान की किस्त जारी होने के बाद सभी लाभार्थी किसानों के पास मैसेज आता है। इस मैसेज में जानकारी दी जाती है कि पीएम किसान योजना की किस्त बैंक अकाउंट में आ गई है। यह मैसेज भारत सरकार द्वारा भेजा जाता है।
एटीएम (ATM)
अगर आपके पास मैसेज नहीं आया है तो आप एक बार अपने नजदीक के एटीएम (ATM) में जाकर मिनी स्टेटमेंट (Mini Statement) निकालें। मिनी स्टेटमेंट से आपको लास्ट 10 ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पता चल जाएगी।
बैंक ब्रांच (Bank Branch)
मिनी स्टेटमेंट में भी किस्त की जानकारी नहीं मिली है तब आपको अपने बैंक ब्रांच जाकर पता करवाना चाहिए। आप अपने बैंक पासबुक में एंट्री करवाकर भी लेटेस्ट ट्रांजैक्शन की डिटेल्स पा सकते हैं।
क्यों नहीं मिला लाभ?
बता दें कि योजना के नियमों के अनुसार जिन किसानों ने ई-केवाईसी और जमीन का सत्यापन नहीं करवाया है उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर आपने भी ई-केवाईसी नहीं किया है तो आप किस्त से वंचित रहेंगे। वहीं, अगर आपने ई-केवाईसी किया है और फिर भी किस्त की राशि नहीं मिली तो आपको एक बार पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर से संपर्क करना चाहिए।