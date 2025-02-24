PM Kisan 19th Installment: किस्त न आने से आप भी हुए निराश, अब यहां करें शिकायत

PM Modi बिहार दौरे पर हैं। उन्होंने भागलपुर (Bhagalpur) से पीएम किसान 19वीं किस्त (PM Kisan 19th Installment) जारी कर दी। इस किस्त का लाभ करोड़ों किसानों को मिला। जी हां, करोड़ों किसानों के अकाउंट में किस्त की राशि 2,000 रुपये आ गई। हालांकि, कई किसानों के बैंक अकाउंट में योजना की राशि नहीं आई है। अगर आपके अकाउंट में भी योजना की राशि नहीं आई है तो आपको तुरंत शिकायत करना चाहिए।

क्यों नहीं आई किस्त

पीएम किसान योजना की 19वीं किस्त का लाभ कई किसानों को नहीं मिला है। योजना के नियमों ((PM Kisan Yojana Rule) के अनुसार योजना का लाभ पाने के लिए ई-केवाईसी (E-kyc) होना अनिवार्य है। इसके अलावा जमीन का सत्यापन करवाना भी जरूरी है। अगर आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया था तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

यहां करें शिकायत

कई किसानों ने ई-केवाईसी करवाया पर फिर भी उन्हें किस्त की राशि नहीं मिली। इस स्थिति में वह पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर (PM Kisan Helpline Number) पर संपर्क कर सकते हैं। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर 011-24300606 और 155261 या टोलफ्री नंबर 18001155266 है। इन नंबर पर कॉल करने के अलावा pmkisan-ict@gov.in और pmkisan-funds@gov.in पर मेल भी किया जा सकता है।

पीएम किसान योजना के बारे में (About PM Kisan Yojana)

भारत सरकार ने साल 2018 में पीएम किसान सम्मान निधि शुरू की थी। इस स्कीम में किसानों के अकाउंट में सालाना 6,000 रुपये की राशि आती है। यह राशि किस्तों में आती है। हर किस्त में किसानों को 2,000 रुपये मिलता है। इस तरह एक साल में 3 बार किस्त जारी होती है। योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलता है जिन्होंने ई-केवाईसी और फिजिकल लैंड वेरिफिकेशन करवाया होता है। इसके अलावा अगर किसान किसी प्रोफेशनल जॉब करता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलता है। बता दें कि अगर किसान गलत तरीके से योजना का लाभ उठाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।