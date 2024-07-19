लोगों को रिटर्न फाइल करने में आ रही है समस्या, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया पोस्ट

इस बार 2024 में टैक्सपेयर्स और बिजनेसमैन को अपने आयकर रिटर्न दाखिल करते समय कई तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा है। कई तरह की समस्याएं जैसे लॉगिन में दिक्कत, टाइमआउट, पहले से भरे गए डेटा को दिखाने में और बड़ी फ़ाइलों को अपलोड करने में समस्याएँ शामिल हुई हैं।



कैपिटल गेन्स और विदेशी आयकर के लिए ऐसी कई रिपोर्ट की गई हैं, साथ ही ऐसे कई मामले भी सामने आए हैं जहाँ आयकर जमा करने के बाद फाइलिंग रिकॉर्ड में दिखाई नहीं दी है।



AY 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को आ रही है, ऐसे में सवाल ये है कि क्या सरकार इस बार डेडलाइंस बढ़ाएगी?

advertisement

Also Read: नवी म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया निफ्टी 500 मल्टीकैप 50:25:25 को ट्रैक करने वाला भारत का पहला इंडेक्स

कुछ एक्सपर्टस से पता चला है कि कई करदाताओं ने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं और आयकर विभाग की आलोचना की है कि उसने ई-फाइलिंग में अपेक्षित उछाल के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की, जिससे ई-फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं आईं है। एक्सपर्टस ने तकनीकी समस्याओं के कारण पोर्टल पर कर भुगतान और रिटर्न दाखिल करने में आने वाली समस्याओं का हवाला देते हुए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया है।



फॉर्म 26AS/AIS/TIS तक पहुंचने में कठिनाइयां एक्सपर्टस ने कहा फॉर्म 26एएस/एआईएस/टीआईएस तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियां, आंकड़ों में विसंगतियों और संयुक्त आय के मुद्दों का हवाला दिया, जिसके कारण समय पर अधिसूचना के बावजूद जांच के लिए नोटिस भेजे जाते हैं।

AIS/टीआईएस में सीमित प्रतिक्रिया विकल्प



एआईएस/टीआईएस में प्रतिक्रिया के विकल्प सीमित हैं, जो अक्सर करदाताओं की परिस्थितियों को पकड़ने में असफल रहते हैं, तथा एआईएस में किए गए अपडेट भी टीआईएस में जल्दी से नहीं होते हैं। आईटीआर फॉर्म में पहले से भरे गए डेटा का मेल न खाना। उपयोगकर्ताओं को लॉग-इन करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि साइट का जवाब न देना और टाइमआउट होना।



पूंजीगत लाभ और विदेशी आयकर की गणना



एक्सपर्ट ने पूंजीगत लाभ और विदेशी आयकर गणना में विसंगतियों पर भी प्रकाश डाला, जो कभी-कभी रिकॉर्ड में दाखिल रिटर्न को गलत तरीके से दिखाते हैं, जिससे चिंता पैदा होती है।



ओटीपी में दिक्कत



ओटीपी की जांच में बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इससे संबंधी गड़बड़ियों के कारण बार-बार आवेदन जमा करने के प्रयास फाइलिंग प्रक्रिया को और जटिल बना देते हैं।



आपको क्या लगता है ये सारी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए या नहीं?