Pension News: 30 नवंबर जमा करें सर्टिफिकेट

पेंशन की समय पर अदायगी और लंबित बकाया राशि के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।



30 नवंबर, 2024 की समय सीमा पास आ रही है, और पेंशनधारकों को अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने की याद दिलाई जा रही है। प्रमाण पत्र समय पर जमा न करने से पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है, जिससे दिसंबर और आगामी महीनों में पेंशन रुक सकती है।

पेंशनधारक बैंक शाखाओं पर जाकर, डोरस्टेप बैंकिंग सेवा का उपयोग करके, या जीवन प्रमाण ऐप (Jeevan Pramaan App) का उपयोग करके ऑनलाइन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। एक बार केंद्रीय पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर (CPPC) को प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाने और अगले पेंशन चक्र में प्रोसेस हो जाने पर, भुगतान सामान्य रूप से जारी हो जाएगा। पेंशनधारकों के लिए समय पर कार्यवाही करना महत्वपूर्ण है ताकि उनकी पेंशन बाधित न हो।



जीवन प्रमाण पत्र जमा करना न केवल समय पर पेंशन की अदायगी सुनिश्चित करता है बल्कि पेंशन प्रणाली में लंबित बकाया राशि के वितरण को भी आसान बनाता है।

तीन साल या अधिक समय तक जीवन प्रमाण पत्र जमा न करने पर पेंशन भुगतान में देरी हो सकती है।

इस स्थिति में, पेंशन बहाल करने के लिए केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय (CPAO) के माध्यम से सक्षम प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।

नियमित रूप से प्रमाण पत्र अपडेट करना आवश्यक है ताकि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र के लिए आवेदन प्रक्रिया

डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (DLC) को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक कदम:

आधार फेस RD ऐप डाउनलोड करें:

गूगल प्ले स्टोर से 'Aadhaar Face RD' ऐप डाउनलोड करें।

ऐप का नवीनतम संस्करण (3.6.3) इंस्टॉल करें।

ऑपरेटर प्रमाणन:

जीवन प्रमाण ऐप खोलें।

आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल पता दर्ज करें।

आधार बॉक्स को टिक करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें।

OTP सत्यापन:

आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेजा जाएगा।

OTP दर्ज करके संपर्क विवरण सत्यापित करें।

फेस स्कैनिंग के माध्यम से सत्यापन:

आधार में रजिस्टर्ड नाम दर्ज करें।

कैमरा एक्सेस की अनुमति दें और फेस स्कैन करें।

पेंशनधारक सत्यापन प्रक्रिया:

सत्यापन के लिए आधार नंबर, मोबाइल नंबर और (वैकल्पिक) ईमेल ID दर्ज करें।

OTP सत्यापन करें।

पेंशनधारक जानकारी:

आवश्यक विवरण दर्ज करें:

नाम

पेंशन का प्रकार

PPO नंबर

पेंशन खाता नंबर

वांछित वितरण एजेंसी चुनें और घोषणा पत्र जमा करें।

अंतिम सत्यापन:

दूसरा फेस स्कैन करें।

सफल सत्यापन के बाद डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा हो जाएगा।

मोबाइल स्क्रीन पर प्रमाण ID और PPO नंबर के साथ एक मान्यता संख्या प्राप्त होगी।



व्यक्तिगत रूप से प्रमाण पत्र जमा करना:

पेंशनधारक बैंक, डाकघर, या अन्य निर्दिष्ट केंद्रों पर जाकर प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले व्यक्ति हर वर्ष अक्टूबर या नवंबर में प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। यह प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए वैध रहता है या अगले वर्ष के 30 नवंबर तक।