NPS में निवेश करने वालों के लिए बड़ी खबर! अब 250 की जगह 500 कंपनियों में लग सकता है पैसा, क्या बढ़ेगा रिटर्न?

भारत में रिटायरमेंट के लिए बचाए गए पैसों को निवेश करने के नियमों में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार और पेंशन रेगुलेटर ऐसे विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनसे पेंशन फंड को निवेश के ज्यादा मौके मिल सकें। इसका असर शेयर बाजार के साथ एनपीएस में पैसा लगाने वाले लोगों पर भी पड़ सकता है। आइए समझते हैं कि क्या बदलने वाला है और इससे किसे फायदा हो सकता है।

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250 की जगह 500 कंपनियों में निवेश की तैयारी

भारत का पेंशन फंड करीब 180 अरब डॉलर का है। अभी पेंशन फंड शेयर बाजार में मार्केट कैप यानी बाजार कीमत के हिसाब से टॉप 250 लिस्टेड कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। अब इस दायरे को बढ़ाकर 500 कंपनियों तक करने पर विचार हो रहा है।

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए की बनाई कमेटी इन बदलावों की जांच कर रही है। हालांकि, अभी कमेटी की सिफारिशें आनी बाकी हैं। इसके बाद रेगुलेटर के बोर्ड से मंजूरी मिलने पर ही नए नियम लागू हो सकेंगे।

किन कंपनियों के शेयरों को मिल सकता है फायदा?

अगर नए नियम लागू होते हैं, तो टॉप 250 से बाहर की कंपनियों में भी पेंशन फंड निवेश कर सकेंगे। इससे मिडकैप यानी मध्यम आकार की कंपनियों और बड़ी बनने की ओर बढ़ रही कंपनियों को फायदा मिलने की संभावना है।

खासतौर पर जिन कंपनियों की आर्थिक स्थिति मजबूत है, शेयरों की खरीद-बिक्री आसानी से होती है और बड़े निवेशकों की दिलचस्पी है, उन पर फंड मैनेजर ध्यान दे सकते हैं।

हालांकि, निवेश की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं कि इन कंपनियों के शेयर तुरंत खरीदे जाएंगे। यह फंड मैनेजर के फैसले, निवेश की सीमा और उपलब्ध पैसे पर निर्भर करेगा।

कॉरपोरेट बॉन्ड और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी निवेश

पीएफआरडीए कम रेटिंग वाले कॉरपोरेट बॉन्ड और अल्टरनेटिव एसेट्स में निवेश के ज्यादा विकल्प देने पर भी विचार कर रहा है।

पीएफआरडीए चेयरपर्सन एस रामन्न ने बिजनेस स्टैंडर्ड के बीएफएसआई इनसाइट समिट 2026 में कहा कि पेंशन फंड लंबे समय के लिए निवेश करते हैं। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर यानी सड़क, बिजली और दूसरी बड़ी परियोजनाओं में भी इनकी भूमिका बढ़ सकती है।

उन्होंने बताया कि चालू हो चुकी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में निवेश की संभावनाएं देखी जा रही हैं। हालांकि, ये सभी बदलाव एक ही प्रस्ताव का हिस्सा हैं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

क्या एनपीएस में पैसा लगाने वालों को ज्यादा रिटर्न मिलेगा?

निवेश के विकल्प बढ़ने से एनपीएस सब्सक्राइबर्स को लंबे समय में बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना बन सकती है। लेकिन इसके साथ जोखिम भी बढ़ सकता है।

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कम रेटिंग वाले बॉन्ड में पैसा डूबने का खतरा ज्यादा हो सकता है। वहीं, शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और जरूरत पड़ने पर निवेश बेचने में परेशानी भी हो सकती है।

रामन्न के मुताबिक, निवेश के नियम ऐसे होने चाहिए जो नए मौके देने के साथ सब्सक्राइबर्स के पैसे की सुरक्षा भी करें।

फिलहाल निवेशकों को कमेटी की सिफारिशों और अंतिम नियमों का इंतजार करना होगा। नए विकल्प मिलने से बेहतर रिटर्न की गारंटी नहीं होगी।