मुंबई के पास जमीन खरीदने की मची होड़! प्लॉट या फ्लैट में कहां पैसा लगाना होगा समझदारी?

मुंबई के आसपास घर या जमीन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए खोपोली तेजी से एक नए विकल्प के रूप में सामने आ रहा है। यहां बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स प्लॉट और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्लॉट खरीदना जितना फायदेमंद लग सकता है, उतना ही जोखिम भरा भी हो सकता है। ऐसे में निवेश से पहले कुछ जरूरी बातों को समझना बेहद जरूरी है।

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खोपोली में क्यों बढ़ रही है प्रॉपर्टी की मांग?

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे के पास स्थित खोपोली में बड़े घर, खुली जगह और अपनी पसंद का घर बनाने की सुविधा लोगों को आकर्षित कर रही है। खासकर सेकेंड होम खरीदने वाले और परिवार यहां प्लॉट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं।

शापूरजी पालोनजी रियल एस्टेट ने यहां 900 एकड़ की प्लॉटेड टाउनशिप का ऐलान किया है, जिसकी अनुमानित ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 6,000 करोड़ रुपये से ज्यादा है। वहीं, NeoLiv ने 76 एकड़ जमीन खरीदी है, जहां करीब 800 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट प्रस्तावित है।

1. जमीन के मालिकाना हक की जांच जरूरी

प्लॉट खरीदने से पहले यह पता करना जरूरी है कि जमीन का असली मालिक कौन है। खरीदारों को पुराने रजिस्टर्ड दस्तावेज, मालिकाना हक का रिकॉर्ड, महाराष्ट्र का 7/12 रिकॉर्ड और जमीन पर किसी कर्ज या कानूनी विवाद की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। सिर्फ बड़े बिल्डर के नाम पर भरोसा करना सही नहीं है।

2. क्या जमीन पर घर बनाना कानूनी है?

हर जमीन पर घर बनाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए खरीदारी से पहले जांचें कि जमीन रिहायशी इस्तेमाल के लिए मंजूर है या नहीं। अगर जमीन कृषि उपयोग की है, तो उसे गैर-कृषि यानी NA में बदलने की अनुमति जरूरी हो सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

3. MahaRERA रजिस्ट्रेशन भी जांचें

खरीदारों को देखना चाहिए कि प्रोजेक्ट पर MahaRERA रजिस्ट्रेशन के नियम लागू होते हैं या नहीं। जहां रजिस्ट्रेशन जरूरी है, वहां मंजूर लेआउट, जरूरी अनुमतियां और प्रोजेक्ट पूरा होने की समयसीमा जांचें। हालांकि, रजिस्ट्रेशन होने से मुनाफे की गारंटी नहीं मिलती।

4. प्लॉट की कीमत के अलावा भी होगा खर्च

प्लॉट खरीदने के बाद घर बनवाने, बिजली-पानी का कनेक्शन लेने, चारदीवारी, ड्रेनेज और मेंटेनेंस पर अलग से पैसा खर्च हो सकता है। स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट चार्ज भी बजट बढ़ा सकते हैं।

5. भविष्य में बेचने में हो सकती है परेशानी

नई जगहों पर प्लॉट बेचने में फ्लैट के मुकाबले ज्यादा समय लग सकता है। बेहतर सड़क या एयरपोर्ट कनेक्टिविटी की योजनाओं से कीमत बढ़ने की गारंटी नहीं होती। इसलिए आसपास की सुविधाएं, वास्तविक प्रॉपर्टी डील और खरीदारों की मांग जरूर देखें।

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प्लॉट खरीदें या अपार्टमेंट?

अगर आप अपनी पसंद का घर बनाना चाहते हैं और लंबे समय तक निवेश रख सकते हैं, तो प्लॉट विकल्प हो सकता है। वहीं, जल्दी रहने की सुविधा, तैयार सुविधाओं और किराये की संभावनाओं के लिहाज से अपार्टमेंट बेहतर हो सकता है। फैसला लेने से पहले कानूनी कागजात, कुल खर्च और भविष्य में प्रॉपर्टी बेचने की संभावना जरूर जांचें।