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Newsपर्सनल फाइनेंस₹1 और ₹2 की बढ़ोतरी से बढ़ा सफर का खर्च, मुंबई में ऑटो-टैक्सी के नए किराए लागू

₹1 और ₹2 की बढ़ोतरी से बढ़ा सफर का खर्च, मुंबई में ऑटो-टैक्सी के नए किराए लागू

मुंबई में सफर करना अब थोड़ा महंगा हो गया है। 1 सितंबर से ऑटो रिक्शा और काली पीली टैक्सी के नए किराए लागू हो गए हैं। ऑटो का न्यूनतम किराया ₹1 बढ़कर ₹27 और टैक्सी का शुरुआती किराया ₹2 बढ़कर ₹33 हो गया है। किराया बढ़ोतरी से लाखों यात्रियों के रोजाना यात्रा खर्च पर असर पड़ेगा।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Sep 1, 2026 10:46 IST
मुंबई में आज से ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा, न्यूनतम किराए में हुआ बदलाव
मुंबई में आज से ऑटो और टैक्सी का सफर महंगा, न्यूनतम किराए में हुआ बदलाव

In Short

  • मुंबई में ऑटो का न्यूनतम किराया ₹27 हुआ, पहले यात्रियों को ₹26 देने पड़ते थे।
  • काली पीली टैक्सी का शुरुआती किराया ₹33 पहुंचा, 1.5 किलोमीटर के लिए नया किराया लागू।
  • MMR में 4.5 लाख से ज्यादा ऑटो और 50 हजार टैक्सी चलती हैं, नवंबर तक मीटर अपडेट करना होगा।

मुंबई में सफर करने वाले लोगों के लिए 1 सितंबर 2026 से ऑटो रिक्शा और काली पीली टैक्सी का किराया बढ़ गया है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन यानी MMR में नए किराए लागू कर दिए गए हैं। अब यात्रियों को ऑटो और टैक्सी की शुरुआती सवारी के लिए पहले से ज्यादा पैसे देने होंगे।

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ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया ₹27 हुआ

नए किराया सिस्टम के तहत मुंबई में ऑटो रिक्शा का न्यूनतम किराया 1 रुपए बढ़कर अब 27 रुपए हो गया है। इससे पहले ऑटो का शुरुआती किराया 26 रुपए था।

वहीं ऑटो रिक्शा का प्रति किलोमीटर किराया भी बढ़ाया गया है। अब यात्रियों को 18.22 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा। इससे पहले यह दर 17.14 रुपए प्रति किलोमीटर थी।

काली पीली टैक्सी का किराया भी बढ़ा

मुंबई की मशहूर काली पीली टैक्सी का शुरुआती किराया 2 रुपए बढ़ाकर 33 रुपए कर दिया गया है। पहले टैक्सी का न्यूनतम किराया 31 रुपए था।

नए नियम के मुताबिक 33 रुपए का शुरुआती किराया पहले 1.5 किलोमीटर तक लागू होगा। इसके बाद टैक्सी का प्रति किलोमीटर किराया भी बढ़ाकर 21.90 रुपए कर दिया गया है। पहले यह दर 20.66 रुपए प्रति किलोमीटर थी।

MMRTA ने दी किराया बढ़ाने की मंजूरी

किराया बढ़ाने के फैसले को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (MMRTA) की बैठक में मंजूरी दी गई थी। बैठक की अध्यक्षता महाराष्ट्र के परिवहन सचिव ने की थी।

ड्राइवरों को नए किराए लागू करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक मीटर को दोबारा कैलिब्रेट कराना होगा या फिर RTO से मंजूर किराया चार्ट लगाना होगा।

मीटर अपडेट के लिए नवंबर तक का समय

हालांकि नए किराए 1 सितंबर से लागू हो गए हैं, लेकिन ड्राइवरों को मीटर कैलिब्रेशन पूरा करने के लिए नवंबर के अंत तक का समय दिया गया है। जो ड्राइवर तय समय में मीटर अपडेट नहीं कराएंगे, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है।

मुंबई में लाखों ऑटो और टैक्सी चलती हैं

मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में 4.5 लाख से ज्यादा ऑटो रिक्शा और 50 हजार से ज्यादा काली पीली टैक्सियां चलती हैं। इनमें से ज्यादातर वाहन CNG से चलते हैं।

किराए में यह बढ़ोतरी पिछली बढ़ोतरी के करीब 18 महीने बाद हुई है। इससे पहले फरवरी 2025 में ऑटो और टैक्सी दोनों के न्यूनतम किराए में 3 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Sep 1, 2026