Motor Insurance: अब युवाओं को सिर्फ क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहिए, गाड़ी के इंश्योरेंस में क्यों बदल रही है पसंद?

भारत में मोटर इंश्योरेंस खरीदने वाले युवाओं की सोच बदल रही है। अब वे सिर्फ सस्ता प्रीमियम और क्लेम सेटलमेंट नहीं देखते, बल्कि ऐसी पॉलिसी चाहते हैं जिसे समझना, खरीदना और इस्तेमाल करना आसान हो। डिजिटल सर्विस, कम कागजी कार्रवाई और अपनी जरूरत के हिसाब से कवरेज चुनने की सुविधा भी उनके लिए जरूरी हो गई है। इसी बदलती पसंद के चलते इंश्योरेंस कंपनियां नए विकल्प और टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रही हैं।

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मोटर इंश्योरेंस को लेकर कैसे बदली युवाओं की सोच?

Digit Insurance के हेड ऑफ मोटर अंडरराइटिंग आदित्य कुमार के मुताबिक, पहले लोग मोटर इंश्योरेंस खरीदते समय कम प्रीमियम, जरूरी थर्ड पार्टी कवरेज और आसान क्लेम सेटलमेंट को प्राथमिकता देते थे।

ये बातें आज भी जरूरी हैं, लेकिन युवा ग्राहक अब पूरी सर्विस का अनुभव देख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग और बैंकिंग जैसी आसान डिजिटल सुविधाओं के आदी युवा इंश्योरेंस में भी कम पेपरवर्क, आसान प्रोसेस और तेज सर्विस चाहते हैं।

Pay As You Drive पॉलिसी क्या है?

युवाओं की बदलती जरूरतों के बीच Pay As You Drive (PAYD) मोटर इंश्योरेंस का विकल्प सामने आया है। इसमें गाड़ी के इस्तेमाल के हिसाब से इंश्योरेंस का खर्च तय करने की सुविधा मिलती है।

कुछ PAYD ऐड-ऑन में गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसके आधार पर ओन डैमेज प्रीमियम पर डिस्काउंट मिलता है। वहीं, कुछ पॉलिसी में ग्राहक सालाना किलोमीटर की लिमिट चुन सकते हैं।

अगर गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ जाता है, तो पॉलिसी की शर्तों के मुताबिक अतिरिक्त किलोमीटर का टॉप-अप लेने की सुविधा भी मिल सकती है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

जरूरत के हिसाब से चुन सकते हैं अतिरिक्त कवरेज

युवा ग्राहक अब मोटर इंश्योरेंस में अलग-अलग ऐड-ऑन भी देख रहे हैं।

Zero Depreciation Cover पात्र क्लेम में गाड़ी के पार्ट्स की कीमत घटने से होने वाली कटौती कम कर सकता है। Consumables Cover नट, बोल्ट और स्क्रू जैसी चीजों का खर्च कवर करने में मदद करता है।

Return to Invoice Cover चोरी या पूरी तरह नुकसान होने के तय मामलों में गाड़ी की मूल इनवॉइस वैल्यू के आधार पर सुरक्षा देता है।

इसके अलावा Daily Conveyance Cover, Roadside Assistance, Tyre Protect, Key and Lock Protect और Loss of Personal Belongings Cover जैसे विकल्प भी मौजूद हैं। हालांकि, इनकी सुविधाएं पॉलिसी के मुताबिक अलग हो सकती हैं।

AI से कैसे आसान हो रहा क्लेम प्रोसेस?

मोटर इंश्योरेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है।

Digit Insurance का AI आधारित टूल गाड़ी के क्षतिग्रस्त हिस्सों की पहचान करके इंस्पेक्शन तेज करने में मदद करता है। वहीं, AI सिस्टम यह सुझाव देने में मदद करता है कि खराब पार्ट की मरम्मत होनी चाहिए या उसे बदलना जरूरी है।

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इससे क्लेम अप्रूवल में लगने वाला समय और गैरजरूरी पार्ट बदलने की जरूरत कम हो सकती है।

आदित्य कुमार के मुताबिक, अब ग्राहकों का ध्यान सिर्फ क्लेम मिलने तक सीमित नहीं है। वे पॉलिसी खरीदने से लेकर गाड़ी की मरम्मत तक का अनुभव देखते हैं। ऐसे में कंपनियों के सामने आसान डिजिटल सर्विस, फ्लेक्सिबल कवरेज, स्पष्ट शर्तें और भरोसेमंद क्लेम सपोर्ट देने की चुनौती है।