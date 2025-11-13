scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसअब चांदी गिरवी रखकर भी ले सकेंगे लोन! RBI ने कर दिया बड़ा ऐलान - जानिए कब से उठा सकेंगे फायदा

Gold and Silver (Loans) Directions, 2025 के तहत RBI ने चांदी को औपचारिक रूप से लोन के लिए स्वीकार्य कोलेटरल में शामिल किया है। हालांकि शुद्ध चांदी (bullion) या सिल्वर बार पर लोन नहीं मिलेगा ताकि सट्टेबाजी पर रोक लग सके।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Nov 13, 2025 17:31 IST

Loan on Silver: अगर आपके पास चांदी के गहने या सिक्के हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। जी हां, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अब चांदी को भी गिरवी रखकर लोन लेने की सुविधा लोगों को देने का ऐलान किया है। इसका मतलब यह हुआ कि आप आप चांदी को गिरवी रखकर लोन ले सकते है ठीक वैसे ही जैसे गोल्ड के एवज में लोन मिलता है। 

कब से लागू होगा यह नियम?

यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। आप बैंक या NBFCs में चांदी को गिरवी रखकर तुरंत लोन ले सकेंगे। RBI ने स्पष्ट किया है कि यह सुविधा केवल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस और रीजनल रूरल बैंक, अर्बन और रूरल को-ऑपरेटिव बैंक, NBFCs और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां दे सकती हैं। 

Gold and Silver (Loans) Directions, 2025 के तहत RBI ने चांदी को औपचारिक रूप से लोन के लिए स्वीकार्य कोलेटरल में शामिल किया है। हालांकि शुद्ध चांदी (bullion) या सिल्वर बार पर लोन नहीं मिलेगा ताकि सट्टेबाजी पर रोक लग सके।

सोना-चांदी कितना गिरवी रख सकते हैं?

  • सोने के गहने: 1 किलो तक
  • चांदी के गहने: 10 किलो तक
  • सोने के सिक्के: 50 ग्राम तक
  • चांदी के सिक्के: 500 ग्राम तक

लोन कितना मिलेगा?

  • ₹2.5 लाख तक के लोन पर 85%
  • ₹2.5-5 लाख के बीच 80%
  • ₹5 लाख से अधिक पर 75%

यानि अगर आपके गहनों की कीमत ₹1 लाख है, तो आपको ₹85,000 तक का लोन मिल सकता है।

लोन की वैल्यू कैसे तय होगी?

बैंक पिछले 30 दिनों के औसत बंद भाव या पिछले दिन के रेट (जो कम हो) के आधार पर मूल्य तय करेंगे। रेट IBJA या किसी मान्यता प्राप्त कमोडिटी एक्सचेंज पर आधारित होगा। गहनों में लगे पत्थर या अन्य मेटल की कीमत इसमें शामिल नहीं होगी।

लोन प्रक्रिया और सुरक्षा

बैंक आपके गहनों की जांच करेंगे और सर्टिफाइड वैल्यूएशन रिपोर्ट देंगे। लोन एग्रीमेंट में ब्याज, फीस और अन्य शर्तें साफ लिखी होंगी। सभी दस्तावेज आपकी पसंद की भाषा में उपलब्ध होंगे। गिरवी रखे गहने बैंक के सेफ वॉल्ट में सुरक्षित रखे जाएंगे।

पूरा लोन चुकाते ही बैंक को 7 वर्किंग डे के अंदर गहने लौटाने होंगे। देरी होने पर बैंक ₹5,000 प्रतिदिन मुआवजा देगा।

अगर लोन नहीं चुकाया तो?

  • बैंक नोटिस जारी करेगा और जरूरत पड़ने पर नीलामी करेगा।
  • रिजर्व प्राइस कम से कम मार्केट रेट का 90% होगा
  • दो बार नीलामी असफल होने पर इसे 85% तक घटाया जा सकता है

