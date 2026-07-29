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Newsपर्सनल फाइनेंसLIC की खास योजना से महिलाएं कमा सकती हैं 7000 रुपये महीना, जानें कौन कर सकता है आवेदन

LIC की खास योजना से महिलाएं कमा सकती हैं 7000 रुपये महीना, जानें कौन कर सकता है आवेदन

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए LIC एक खास योजना चला रही है, जिसमें बीमा एजेंट बनने के साथ कमाई का मौका भी मिलता है। LIC बीमा सखी योजना में महिलाएं ट्रेनिंग, स्टाइपेंड और कमीशन के जरिए अपनी आमदनी बढ़ा सकती हैं।

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Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 29, 2026 15:09 IST
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In Short

  • LIC बीमा सखी योजना में 18 से 70 साल तक की महिलाएं कर सकती हैं आवेदन।
  • योजना में पहले साल हर महीने 7000 रुपये तक का स्टाइपेंड दिया जाता है।
  • महिलाओं को तीन साल की ट्रेनिंग के बाद LIC एजेंट के तौर पर काम करने का मौका मिलता है।

LIC Bima Sakhi Yojana: भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC महिलाओं के लिए बीमा सखी योजना चला रही है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके जरिए महिलाओं को बीमा एजेंट के तौर पर काम करने, ट्रेनिंग लेने और कमाई करने का मौका मिलता है। योजना से जुड़कर महिलाएं शुरुआत में हर महीने 7000 रुपये तक पा सकती हैं।

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महिलाओं को मिलेगा काम और कमाई का मौका

LIC बीमा सखी योजना खासतौर पर उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है, जो अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाना चाहती हैं। इस योजना के तहत महिलाएं बीमा एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं और लोगों को बीमा के बारे में जानकारी देने का काम कर सकती हैं।

इस योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को बीमा पॉलिसी बेचने पर कमीशन भी मिलता है। इसके अलावा शुरुआती तीन साल तक उन्हें तय स्टाइपेंड दिया जाता है।

कौन महिलाएं कर सकती हैं आवेदन

LIC बीमा सखी योजना में 18 से 70 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। इसके लिए महिला का कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है।

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योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को बीमा से जुड़े काम की जानकारी दी जाती है, जिससे वे आगे चलकर LIC एजेंट के तौर पर काम कर सकें।

तीन साल तक मिलेगा स्टाइपेंड

इस योजना में महिलाओं के लिए स्टाइपेंड का एक तय ढांचा रखा गया है। पहले साल में महिलाओं को हर महीने 7000 रुपये दिए जाते हैं।

दूसरे साल यह रकम घटकर 6000 रुपये महीना हो जाती है। वहीं तीसरे साल महिलाओं को हर महीने 5000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है।

ट्रेनिंग के साथ मिलेगा एजेंट बनने का मौका

LIC की ओर से योजना से जुड़ने वाली महिलाओं को खास ट्रेनिंग दी जाती है। पहले तीन साल तक महिलाओं को स्टाइपेंड के साथ बीमा से जुड़ी जानकारी और काम करने का तरीका सिखाया जाता है।

तीन साल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद महिलाएं LIC एजेंट के रूप में काम कर सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि पहले साल में शुरू की गई कम से कम 65 प्रतिशत पॉलिसी चालू रहनी चाहिए।

 ग्रामीण महिलाओं को दी जाती है प्राथमिकता

इस योजना में ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है। वहीं, मौजूदा LIC एजेंट और कर्मचारियों के रिश्तेदार इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।

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जो महिलाएं अपने सेल टारगेट पूरे करती हैं या उससे ज्यादा काम करती हैं, उन्हें अतिरिक्त कमीशन भी दिया जाता है।

ऐसे कर सकते हैं आवेदन

LIC बीमा सखी योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके लिए आधिकारिक LIC वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

आवेदन के दौरान महिलाओं को आयु प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण पत्र और पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी जानकारी भरने और जरूरी दस्तावेज अपलोड करने के बाद फॉर्म जमा किया जा सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 29, 2026