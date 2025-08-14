scorecardresearch
पति/पत्नी या फिर माता/पिता किससे साथ ज्वाइंट होम लेना सही और फायदेमंद?

ज्वाइंट होम लोन में दो या दो से अधिक लोग- अक्सर पति-पत्नी या माता-पिता, मिलकर एक ही लोन के लिए आवेदन करते हैं। दोनों की इनकम को जोड़कर बैंक अधिक लोन देने के लिए तैयार होता है, जिससे बड़ा या बेहतर घर खरीदना संभव होता है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 14, 2025 15:00 IST
Home Loan
Home Loan

Home Loan: घर खरीदना हर भारतीय का सपना होता है, लेकिन मौजूदा रियल एस्टेट कीमतों को देखते हुए यह सपना आसान नहीं। अधिकतर लोग इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। मगर जब एक व्यक्ति की आय पर्याप्त न हो, तब ज्वाइंट होम लोन एक अच्छा विकल्प बन जाता है।

ज्वाइंट लोन के चार बड़े फायदे

  • अधिक लोन राशि: दो लोगों की कुल आय से बैंक की क्रेडिट लिमिट बढ़ती है।
     
  • EMI का बंटवारा: लोन का बोझ अकेले उठाने की बजाय, दोनों मिलकर ईएमआई चुकाते हैं।
     
  • टैक्स बचत: अगर दोनों का नाम प्रॉपर्टी में है और दोनों EMI भरते हैं, तो दोनों को आयकर में छूट मिलती है।
     
  • लोन अप्रूवल में आसानी: को-अप्लिकेंट का अच्छा क्रेडिट स्कोर और स्थिर नौकरी होने से लोन मंजूरी की संभावना बढ़ जाती है।

पति/पत्नी के साथ लोन लेने के फायदे

यदि दोनों की इनकम है, तो यह सबसे फायदेमंद रहता है। लोन राशि अधिक मिलती है, टैक्स छूट दोनों को मिलती है और प्रॉपर्टी पर समान अधिकार सुनिश्चित होता है।

माता-पिता के साथ ज्वाइंट लोन

यदि माता-पिता अभी कमा रहे हैं, तो उनके साथ ज्वाइंट लोन लेना उपयोगी हो सकता है, खासकर तब जब जीवनसाथी की इनकम नहीं हो। हालांकि, वृद्ध या रिटायर्ड माता-पिता के मामले में बैंक सावधानी बरतते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान

  • टैक्स लाभ पाने के लिए दोनों का नाम प्रॉपर्टी में होना चाहिए।
  • EMI चूक की स्थिति में दूसरा आवेदक पूरी जिम्मेदारी उठाएगा।
  • को-अप्लिकेंट का क्रेडिट स्कोर लोन अप्रूवल में अहम भूमिका निभाता है।

माता-पिता या पति-पत्नी किससे साथ ज्वाइंट होम लेना सही?

पति-पत्नी के साथ मिलकर होम लोन लेना तब अच्छा है जब दोनों की कमाई स्थिर हो और वे मिलकर घर खरीदना चाहते हों। माता-पिता के साथ लोन तब लेना चाहिए जब उनके पैसों की मदद की जरूरत हो।

किसी भी स्थिति में, सोच-समझकर फैसला लेना बहुत जरूरी है ताकि बाद में कोई कानूनी या पारिवारिक झगड़ा न हो। ज्वाइंट होम लोन एक साथ मिलकर आगे बढ़ने का एक अच्छा तरीका है और सही साथी चुनकर आप अपने सपनों का घर जल्दी खरीद सकते हैं।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Aug 14, 2025