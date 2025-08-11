सिर्फ ₹24 से शुरू! अब JioFinance App पर आसान टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग का नया तरीका

भारत के टैक्सपेयर्स के लिए JioFinance ऐप ने एक नया टैक्स प्लानिंग और फाइलिंग मॉड्यूल लॉन्च किया है। इस नए फीचर की मदद से आप अपने टैक्स की प्लानिंग और फाइलिंग बिना किसी झंझट के कर सकते हैं। खास बात यह है कि यह सर्विस बहुत ही किफायती कीमतों पर उपलब्ध है। इसमें आप ₹24 से अपनी टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल कर सकते हैं।

JioFinancial Services ने इस नई सुविधा को TaxBuddy के साथ मिलकर बनाया है, जो कि एक ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग और सलाह देने वाला प्लेटफॉर्म है। कंपनी ने बताया है कि यह मॉड्यूल टैक्स फाइलिंग और प्लानिंग को सरल, स्मार्ट और हर किसी के लिए सस्ता बनाने का मकसद लेकर आया है।

इस मॉड्यूल में दो बड़ी खासियतें Tax Planner (टैक्स प्लानर) और Tax Filing (टैक्स फाइलिंग) हैं। टैक्स फाइलिंग फीचर का उद्देश्य उन परेशानियों को दूर करना है जो ज्यादातर लोगों को टैक्स भरते वक्त होती हैं। जैसे कि पुराने और नए टैक्स रेजीम के बीच उलझन, या फिर 80C, 80D जैसे जरूरी डिडक्शन का छूट जाना।

यहां यूजर दो ऑप्शन चुन सकते हैं। यूजर या तो खुद से टैक्स फाइल करें, जो सिर्फ ₹24 से शुरू होता है, या फिर एक्सपर्ट की मदद से टैक्स फाइलिंग करें, जिसकी शुरुआत ₹999 से होती है।

टैक्स प्लानर फीचर के जरिए यूजर अपनी आने वाली टैक्स देनदारी का अनुमान लगा सकते हैं और उसे कम करने के उपाय भी जान सकते हैं। इसमें पर्सनलाइज्ड डिडक्शन मैपिंग, हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की जांच और टैक्स रेजीम के बीच तुलना जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

TaxBuddy की डिजिटल अप्रोच और एक्सपर्ट सपोर्ट से आप महंगे टैक्स कंसल्टेंट्स पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह ऐप आपको सही गाइडेंस देता है ताकि आप बिना परेशानी के अपना टैक्स सही तरीके से फाइल कर सकें।

Jio Financial Services के Managing Director और CEO, हितेश सेठिया ने कहा कि टैक्स फाइलिंग की डेडलाइन करीब है, इसलिए हमारा मकसद टैक्स फाइलिंग की जटिलताओं को खत्म करना है। साथ ही, हम चाहते हैं कि हमारे ग्राहक टैक्स प्लानिंग के जरिए अपने टैक्स बोझ को बेहतर तरीके से समझें और नियंत्रित करें।

सेठिया ने आगे बताया कि JioFinance ऐप में इस सेवा को जोड़ने से टैक्स संबंधी सभी काम एक ही जगह, आसानी से और पारदर्शी कीमत पर हो सकेंगे। हमारा उद्देश्य है कि हम हर भारतीय को डिजिटल वित्तीय समाधान दें, जिससे उनका जीवन आसान हो।

ITR फाइल करने के बाद भी ऐप में कई सहूलियतें मिलेंगी। आप अपने रिटर्न की स्टेटस ट्रैक कर सकेंगे, रिफंड पर नजर रख सकेंगे, और किसी भी टैक्स नोटिस की सूचना तुरंत पा सकेंगे।