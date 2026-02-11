JioFinance ने ऐप में लॉन्च किया नया फीचर! अब कई बैंक और NBFCs के एफडी में कर सकेंगे निवेश - Details
जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने 'जियोफाइनेंस' (JioFinance) ऐप पर एक नया फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) मार्केटप्लेस लॉन्च किया है। अब यूजर्स एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों (NBFCs) की एफडी स्कीमों की तुलना कर सकेंगे और उनमें निवेश भी कर पाएंगे। शेयर बाजार में जारी उतार-चढ़ाव के बीच सुरक्षित और स्थिर रिटर्न की तलाश कर रहे निवेशकों के लिए कंपनी ने यह कदम उठाया है।
एक ही जगह कई बैंकों के विकल्प
इस नए प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा फाइनेंस जैसे बड़े संस्थानों की एफडी देख सकते हैं।
ऐप पर ब्याज दरों और समय सीमा के आधार पर फिल्टर लगाने की सुविधा दी गई है, जिससे सही स्कीम चुनना आसान हो जाता है। वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 8.15 फीसदी तक सालाना ब्याज मिल रहा है। हालांकि, फाइनेंस एनालिस्ट डॉ. मेहता ने कहा कि ब्याज दरें पूरी तरह से संबंधित बैंक या संस्थान ही तय करते हैं और जियो फाइनेंस का कीमतों पर कोई कंट्रोल नहीं है।
पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस प्रक्रिया
जियोफाइनेंस ऐप का सबसे बड़ा फायदा इसका 'एंड-टू-एंड' डिजिटल सफर है। निवेशकों को अब बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है; वे महज कुछ मिनटों में बिना किसी कागजी कार्रवाई के अपनी एफडी बुक कर सकते हैं।
ऐप पर निवेश की अवधि, टैक्स के नियम और मैच्योरिटी से पहले पैसा निकालने की शर्तों की पूरी जानकारी दी गई है। यह पूरी तकनीकी व्यवस्था ब्लोस्टम फिनटेक (Blostem Fintech) के सहयोग से काम कर रही है, जो बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करती है।
ट्रैकिंग की समस्या का समाधान
अक्सर रिटेल निवेशक अलग-अलग बैंकों में एफडी तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ट्रैक करना मुश्किल होता है। जियोफाइनेंस ने इसके लिए एक खास डैशबोर्ड बनाया है। यहां यूजर अपनी सभी एक्टिव और पुरानी एफडी देख सकते हैं, रिटर्न पर नजर रख सकते हैं और मैच्योरिटी की तारीख आने पर उन्हें रिमाइंडर भी मिलेगा। यह सुविधा उन लोगों के लिए बहुत कारगर है जो अपना पोर्टफोलियो बिखरा हुआ नहीं देखना चाहते।