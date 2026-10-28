बिना पूरी प्रॉपर्टी खरीदे रियल एस्टेट में निवेश का मौका लेकिन पैसा लगाने से पहले जान लें ये बातें

शेयर बाजार, बॉन्ड और सोने में निवेश करने वाले लोगों के लिए अब निवेश के कुछ और विकल्प भी सामने आ रहे हैं। रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और प्राइवेट मार्केट में पैसा लगाने के लिए आरईआईटी, इनविट, एसएम आरईआईटी और एआईएफ जैसे विकल्प निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं। इन माध्यमों से निवेशक बिना सीधे किसी प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट का मालिक बने, उनमें निवेश कर सकते हैं। हालांकि, इन सभी विकल्पों के अपने फायदे और जोखिम हैं।

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ऑल्ट के पब्लिक मार्केट्स प्रमुख राहुल जैन के मुताबिक, आने वाले दशक में भारत के वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। यह बदलाव सिर्फ नए एसेट क्लास आने से नहीं, बल्कि निवेशकों को पहले से मौजूद एसेट में निवेश करने के नए तरीके मिलने से भी जुड़ा होगा।

आरईआईटी और इनविट से रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश

कमर्शियल रियल एस्टेट में सीधे निवेश करने के लिए आमतौर पर बड़ी रकम की जरूरत होती है। इसके अलावा, प्रॉपर्टी की देखभाल, किरायेदारों का प्रबंधन और किराये पर देने जैसी जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी आरईआईटी इस प्रक्रिया को आसान बनाते हैं। इनके जरिए निवेशक पूरी बिल्डिंग खरीदे बिना कमाई करने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी के पोर्टफोलियो में हिस्सेदारी ले सकते हैं।

वहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट यानी इनविट के जरिए सड़कों, बिजली ट्रांसमिशन नेटवर्क और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट जैसे बुनियादी ढांचे से जुड़े एसेट में निवेश का मौका मिलता है।

आरईआईटी और इनविट की एक्सचेंज पर लिस्टिंग से निवेशकों को शेयरों की तरह खरीदने और बेचने की सुविधा मिलती है। हालांकि, इनके बाजार भाव में उतार-चढ़ाव हो सकता है और हर स्थिति में आसानी से खरीददार मिलना जरूरी नहीं है।

एआईएफ के जरिए प्राइवेट मार्केट में निवेश का मौका

अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ निवेशकों को प्राइवेट इक्विटी, प्राइवेट क्रेडिट, रियल एस्टेट और अन्य विशेष निवेश रणनीतियों में पैसा लगाने का विकल्प देते हैं।

दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, 31 मार्च 2026 तक भारत में एआईएफ के लिए कुल कमिटमेंट लगभग 16.94 लाख करोड़ रुपये था, जबकि इनके जरिए 6.76 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश किया जा चुका था। इसमें कैटेगरी-2 एआईएफ की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा थी, जिसके तहत करीब 12.74 लाख करोड़ रुपये का कमिटमेंट था।

हालांकि, एआईएफ में निवेश करने से पहले उसकी रणनीति, फीस, लॉक-इन अवधि, निवेश की समयसीमा और जोखिम को समझना जरूरी है। इन फंडों में पैसा निकालना सूचीबद्ध निवेश विकल्पों की तुलना में मुश्किल हो सकता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

एसएम आरईआईटी से छोटे निवेशकों को क्या फायदा?

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स्मॉल एंड मीडियम आरईआईटी यानी एसएम आरईआईटी छोटे आकार की कमाई करने वाली कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश का रास्ता खोल सकते हैं। राहुल जैन के मुताबिक, इनके जरिए 10 लाख रुपये से निवेश की शुरुआत करने का अवसर मिल सकता है। इससे निवेशकों को सीधे प्रॉपर्टी खरीदने और उसका प्रबंधन करने की जिम्मेदारियों से बचने में मदद मिल सकती है।

क्या पोर्टफोलियो में विविधता लाने के लिए सही हैं ये विकल्प?

राहुल जैन के अनुसार, डिजिटल प्लेटफॉर्म निवेशकों के लिए इन विकल्पों को समझना, निवेश की प्रक्रिया पूरी करना, दस्तावेज संभालना और पोर्टफोलियो पर नजर रखना आसान बना सकते हैं। इससे बड़े शहरों के बाहर रहने वाले निवेशकों तक भी इन विकल्पों की पहुंच बढ़ सकती है।

हालांकि, इन निवेश विकल्पों को पारंपरिक निवेश से ज्यादा सुरक्षित मानना सही नहीं होगा। आरईआईटी और इनविट पर बाजार के उतार-चढ़ाव, ब्याज दरों और संबंधित एसेट के प्रदर्शन का असर पड़ता है। वहीं, एआईएफ में पैसा लंबे समय तक फंसे रहने, निवेश का सही मूल्य तय करने और ज्यादा फीस जैसी चुनौतियां हो सकती हैं।

इसलिए निवेशकों को अपनी वित्तीय जरूरतों, निवेश के लक्ष्य, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसे की उपलब्धता को ध्यान में रखकर फैसला करना चाहिए। ये विकल्प पोर्टफोलियो में विविधता लाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन इन्हें पारंपरिक निवेश का विकल्प मानने या सिर्फ ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में चुनने से बचना चाहिए।