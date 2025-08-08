Indian Railways Travel Insurance: अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए है। जब भी आप Rail One App या IRCTC वेबसाइट या ऐप से टिकट बुक करते हैं तो आपको रेलवे की ओर से ट्रेवल इंश्योरेंस लेने का भी ऑप्शन मिलता है।

रेलवे आपको महज 45 पैसे में 10 लाख रुपये का ट्रेवल इंश्योरेंस देता है। अकसर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं या फिर इसे लेना भूल जाते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे अगर आप यह बीमा लेते हैं तो आपको क्या-क्या लाभ मिलता है।

क्या है भारतीय रेलवे का ट्रैवल इंश्योरेंस?

रेलवे का ट्रैवल इंश्योरेंस, भारतीय रेलवे की ऑप्शनल ट्रैवल इंश्योरेंस स्कीम (OTIS) का हिस्सा है, जो ट्रेन हादसों और संबंधित दुर्घटनाओं में वित्तीय सुरक्षा देती है। हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि पिछले पांच साल में बीमा कंपनियों ने 333 दावों का निपटारा कर प्रभावित यात्रियों या उनके परिवारों को कुल ₹27.22 करोड़ का भुगतान किया।

कौन ले सकता है बीमा?

यह बीमा केवल कन्फर्म या RAC (Reservation Against Cancellation) टिकट धारकों को मिलेगा, जो IRCTC वेबसाइट या मोबाइल ऐप या Rail One App से टिकट बुक करते हैं। स्टेशन काउंटर से टिकट लेने वाले, वेटलिस्ट यात्रियों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों और अंतरराष्ट्रीय पोर्टल से टिकट लेने वाले विदेशी पर्यटक इसके लिए पात्र नहीं हैं।

बीमा में क्या-क्या कवर होगा?

इस योजना के तहत ट्रेन हादसों जैसे पटरी से उतरने, टक्कर या आतंकी हमले में मौत, चोट या विकलांगता होने पर मुआवजा दिया जाता है। मुआवजे की जानकारी इस तरह है:

मौत पर: ₹10 लाख



पूर्ण स्थायी विकलांगता (जैसे हाथ-पैर खो जाना): ₹10 लाख



आंशिक स्थायी विकलांगता (जैसे एक अंग का नुकसान): अधिकतम ₹7.5 लाख



चोट लगने पर अस्पताल का खर्च: अधिकतम ₹2 लाख



शव को लाने-लेजाने का खर्च: ₹10,000

कैसे लें यह बीमा?

Rail One App से जब आप टिकट बुक करते हैं तो पैसेजंर और कॉन्टैक्ट डिटेल भरने के बाद आपको नीचे Travel Insurance का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप बीमा लेना चाहते हैं तो आपको Yes पर क्लिक करना होगा अगर नहीं लेना चाहते तो आपको No पर क्लिक करना होगा।

कैसे लें क्लेम?

किसी हादसे की स्थिति में यात्री या उसके नामित व्यक्ति (नॉमिनी) को सीधे उस बीमा कंपनी से संपर्क करना होगा, जिसकी जानकारी टिकट बुकिंग के समय दी गई थी।

क्लेम (मुआवजे) की प्रक्रिया में IRCTC की कोई भूमिका नहीं होती।

बीमा क्लेम करने के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है, जैसा कि बीमा पॉलिसी में बताया गया है।

पूरी प्रक्रिया बीमाधारक (यात्री) और बीमा कंपनी के बीच होती है।