भारत में बदल गया निवेश का तरीका, अब इन शहरों के लोग लगा रहे हैं सबसे ज्यादा पैसा

Groww Annual Report: भारत में निवेश करने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब निवेश सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। छोटे शहरों और कस्बों के लोग भी म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में तेजी से जुड़ रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और इंटरनेट की आसान सुविधा ने निवेश को काफी आसान बना दिया है।

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छोटे शहरों से आ रहे ज्यादातर निवेशक

ग्रो की FY26 सालाना रिपोर्ट के अनुसार, उसके प्लेटफॉर्म पर निवेश करने वाले 84% यूजर टॉप 6 शहरों के बाहर से आते हैं। वहीं, कंपनी के ग्राहक देश के 97% पिन कोड इलाकों में मौजूद हैं।

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इससे पता चलता है कि अब निवेश का चलन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों के लोग भी अपनी बचत को निवेश में लगाने लगे हैं।

ऑनलाइन सुविधा से बढ़ी निवेश की पहुंच

पहले छोटे शहरों में निवेश के लिए जानकारी और ब्रोकर जैसी सुविधाओं की कमी थी। लेकिन अब स्मार्टफोन, सस्ता इंटरनेट और ऑनलाइन निवेश ऐप की वजह से लोग घर बैठे खाता खोल सकते हैं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं और शेयर खरीद सकते हैं।

लोग चुन रहे हैं अलग-अलग निवेश विकल्प

रिपोर्ट के अनुसार, करीब 10 में से 7 सक्रिय यूजर अब एक से ज्यादा निवेश विकल्पों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि लोग अब सिर्फ एक जगह पैसा लगाने के बजाय अलग-अलग विकल्पों में निवेश कर रहे हैं।

ग्रो पर बढ़े निवेशक

ग्रो के अनुसार, FY26 में उसके प्लेटफॉर्म पर 2.16 करोड़ लेनदेन करने वाले यूजर और 1.67 करोड़ सक्रिय यूजर थे। इन यूजर के पास कुल ₹2,958 अरब की संपत्ति मौजूद है।

कंपनी के म्यूचुअल फंड कारोबार में 1 करोड़ सक्रिय यूजर हैं। इस दौरान 20.47 करोड़ एसआईपी पूरी की गईं और नई एसआईपी में कंपनी की हिस्सेदारी 43% रही।

महिलाओं की बढ़ी भागीदारी

रिपोर्ट के मुताबिक, ग्रो के जरिए निवेश करने वाली 64.7% महिलाएं पहली बार निवेश कर रही हैं। इससे पता चलता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से ज्यादा महिलाएं भी निवेश से जुड़ रही हैं।

अब छोटे शहरों के निवेशक भारत के निवेश बाजार में अहम भूमिका निभा रहे हैं और डिजिटल सुविधा इस बदलाव को आगे बढ़ा रही है।

