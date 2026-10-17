भारत में बदल रहा कार खरीदने का तरीका, अब 62 महीने तक EMI चुका रहे लोग, CIBIL की रिपोर्ट में खुलासा

भारत में कार खरीदने का तरीका तेजी से बदल रहा है। अब ग्राहक छोटी कारों के बजाय SUV और ज्यादा फीचर्स वाली गाड़ियों को पसंद कर रहे हैं। इसके लिए लोग पहले से ज्यादा लोन ले रहे हैं और EMI चुकाने का समय भी बढ़ा रहे हैं।

TransUnion CIBIL की Shifting Gears 2026 रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 से 2026 के बीच कार लोन की औसत रकम में 49% की बढ़ोतरी हुई है।

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कार लोन बढ़कर 8.2 लाख रुपये हुआ

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में पैसेंजर व्हीकल लोन की औसत रकम बढ़कर 8.2 लाख रुपये हो गई। वहीं, लोन चुकाने की औसत अवधि पांच महीने बढ़कर 62 महीने यानी करीब 5 साल 2 महीने हो गई।

इसकी एक वजह महंगी SUV और ज्यादा फीचर्स वाली कारों की बढ़ती मांग है। लंबी अवधि का लोन लेने से हर महीने की EMI कम हो सकती है, लेकिन पूरे लोन पर चुकाया जाने वाला ब्याज बढ़ सकता है।

छोटे शहरों और गांवों में भी महंगी कारों की मांग

अब महंगी कारों का चलन सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में ज्यादा कीमत वाली दूसरी कार के लिए लोन लेने वाले 51% ग्राहक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से थे। यह हिस्सेदारी 2019 के मुकाबले 6 प्रतिशत अंक बढ़ी है।

ग्रामीण इलाकों में दोपहिया वाहन से कार की ओर बढ़ने वाले ग्राहकों के नए लोन में 2019 से सालाना औसतन 15% की बढ़ोतरी दर्ज हुई।

युवा ग्राहक पहली कार खरीदने में ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि पुराने ग्राहक महंगी कारों में अपग्रेड कर रहे हैं।

बाइक लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ी

दोपहिया वाहन लोन का बाजार भी तेजी से बढ़ा है। जून 2026 तक कुल बकाया दोपहिया वाहन लोन 1.76 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया, जो जून 2019 के मुकाबले 3.2 गुना है। इस दौरान सक्रिय कर्जदारों की संख्या 1.7 करोड़ से बढ़कर 3.3 करोड़ हो गई।

रिपोर्ट के मुताबिक, 2026 की पहली छमाही में दोपहिया वाहन लोन लेने वाले 64% ग्राहक छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों से थे।

कार खरीदते समय सिर्फ EMI न देखें

वाहन लोन देने में NBFC की हिस्सेदारी भी मजबूत है। रिपोर्ट के मुताबिक, दोपहिया वाहन लोन में इनकी हिस्सेदारी 73% और कार लोन में 37% है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कार खरीदते समय सिर्फ कम EMI देखकर फैसला नहीं लेना चाहिए।

लोन पर कुल ब्याज, इंश्योरेंस, पेट्रोल और मेंटेनेंस का खर्च भी ध्यान में रखना जरूरी है। लंबी अवधि की EMI हर महीने राहत दे सकती है, लेकिन कार की कुल लागत बढ़ा सकती है।