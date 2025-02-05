बजट 2025 में सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख की सैलरी के ऊपर 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल रहा है। इसका मतलब है कि जिनकी सैलरी 12,75000 रुपये है उन्हें कोई टैक्स का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 13.70 लाख रुपये है तब भी उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। अब सवाल आता है कि ऐसे कैसे होगा। हम आपको नीचे आसान भाषा में पूरी बात समझा रहे हैं।

टैक्सपेयर को मिलेगा NPS का लाभ

इस साल बजट में न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स की धारा 80CCD(2) के तहत NPS में निवेश के लिए कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 14 फीसदी तक का हिस्सा कर कटौती योग्य बना दिया है। ओल्ड टैक्स रिजीम में यह लिमिट 10 फीसदी से कम है। न्यू टैक्स रिजीम में वह टैक्सपेयर जो एनपीएस में निवेश करते हैं उन्हें बड़ी टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा। एनपीएस के माध्यम से वह 13.70 लाख रुपये की सैलरी पर करीब 96 हजार रुपये बचा सकते हैं। हालांकि, इतनी बड़ी कटौती का लाभ उठाने के लिए नियोक्ता यानी कंपनी को लागत के हिस्से में से एनपीएस का लाभ देना होगा।

इस तरह नहीं देना होगा कोई टैक्स

इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी व्यक्ति की सालाना सैलरी 13.70 लाख रुपये है तो 6.85 बेसिक सैलरी मानी जाएगी। अब अगर एनपीएस में 14 फीसदी का योगदान होता है तो निवेशक 96000 रुपये का निवेश करता है। अब इसके बाद 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन को कैलकुलेट करें। इस तरह ₹13.70 लाख की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा अगर टैक्सपेयर ने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट की है।

अभी भी कई निवेशक एनपीएस में निवेश नहीं करते हैं। एनपीएस स्कीम काफी सेफ और सिक्योर स्कीम है। इसमें निवेश करके निवेशक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। आपको बता दें कि एनपीएस स्कीम करीब 10 साल पहले शुरू हुई थी।