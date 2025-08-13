scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंससिर्फ मिनिमम बैलेंस ही नहीं ICICI बैंक ने बढ़ाया ATM चार्ज, डेबिट कार्ड फीस, SMS चार्ज और... पूरी डिटेल यहां

सिर्फ मिनिमम बैलेंस ही नहीं ICICI बैंक ने बढ़ाया ATM चार्ज, डेबिट कार्ड फीस, SMS चार्ज और... पूरी डिटेल यहां

इन बदलाव का असर खासकर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नए खाते खोलने जा रहे हैं या महीने में बार-बार कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Aug 13, 2025 17:57 IST
ICICI Bank Rule Change
ICICI Bank Rule Change

ICICI Bank Minimum Balance: आईसीआईसीआई बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट ग्राहकों के लिए 1 अगस्त 2025 से कई अहम बदलाव लागू कर दिए हैं। इनमें ATM चार्ज, कैश ट्रांजेक्शन लिमिट, और मिनिमम बैलेंस जैसे नियम शामिल हैं। इन बदलाव का असर खासकर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो नए खाते खोलने जा रहे हैं या महीने में बार-बार कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करते हैं।

कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर नया चार्ज सिस्टम

अब हर महीने केवल 3 कैश ट्रांजेक्शन फ्री होंगे। इसके बाद हर ट्रांजेक्शन पर ₹150 का शुल्क देना होगा। साथ ही, ₹1 लाख तक का कैश लेन-देन फ्री रहेगा, इसके बाद ₹1,000 पर ₹3.5 या ₹150 (जो ज्यादा हो) चार्ज लगेगा।

अगर कोई लेन-देन दोनों फ्री लिमिट्स (गिनती और रकम) को पार करता है, तो जो शुल्क ज्यादा होगा वही वसूला जाएगा। थर्ड पार्टी की बात करें तो विड्रॉल पर नई सीमा तय की गई है जो एक ट्रांजेक्शन में अधिकतम ₹25,000 है।

ATM ट्रांजेक्शन पर बदलाव

  • ICICI के ATM पर: 5 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फ्री। इसके बाद प्रत्येक ट्रांजेक्शन पर ₹23 चार्ज।
     
  • Metro शहरों में अन्य बैंक ATM से: 3 ट्रांजेक्शन फ्री। फिर ₹23 (फाइनेंशियल) और ₹8.5 (नॉन-फाइनेंशियल) चार्ज।
     
  • अन्य लोकेशन्स पर: 5 ट्रांजेक्शन फ्री।
     
  • विदेश में ATM: कैश विड्रॉल पर ₹125 + 3.5% करेंसी कन्‍वर्जन चार्ज; नॉन-फाइनेंशियल पर ₹25

नॉन-वर्किंग आवर्स में कैश डिपॉजिट

शाम 4:30 से सुबह 9 बजे या छुट्टी के दिन ₹10,000 से ऊपर का डिपॉजिट करने पर ₹50 का अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा।

अन्य चार्ज

  • डिमांड ड्राफ्ट: ₹1,000 पर ₹2 (न्यूनतम ₹50, अधिकतम ₹15,000)
     
  • डेबिट कार्ड एनुअल फीस: ₹300 (ग्रामीण क्षेत्रों में ₹150)
     
  • कार्ड रिप्लेसमेंट: ₹300
     
  • SMS चार्ज: प्रति SMS ₹0.15, तिमाही में अधिकतम ₹100
     
  • RTGS चार्ज: ₹2 लाख–5 लाख पर ₹20, ₹5 लाख से अधिक पर ₹45
     
  • ब्रांच ट्रांजेक्शन चार्ज: ₹2.25 से ₹24.75 तक, रकम के अनुसार।
     
  • स्टेटमेंट (ब्रांच/फोन बैंकिंग से): ₹100 प्रति माह; ATM/iMobile/netbanking से फ्री।
     
  • सभी चार्ज पर GST अलग से लगेगा।

मिनिमम बैलेंस में 5 गुना बढ़ोतरी

1 अगस्त 2025 से नए अकाउंट होल्डर्स के लिए:

  • मेट्रो और अर्बन ब्रांच: ₹50,000 मंथली एवरेज बैलेंस।
     
  • सेमी-अर्बन: ₹25,000
     
  • ग्रामीण शाखाएं: ₹10,000

MAB में चूक करने पर 6% शॉर्टफॉल या ₹500 (जो कम हो) का जुर्माना लागू होगा।

