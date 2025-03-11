EPFO Profile Update करना हुआ आसान, ऑनलाइन इन स्टेप्स को फॉलो कर हो जाएगा काम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने EPF मेंबर्स के लिए प्रोफाइल अपडेट नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आधार से लिंक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले मेंब बिना किसी डॉक्यूमेंट अपलोड किए अपने पर्सनल डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं।

पहले कोई भी जानकारी बदलने के लिए नियोक्ता (Employer) की मंजूरी जरूरी होती थी, इससे प्रोसेस पूरा होने में कम से कम 28 दिन लगते थे। अब ईपीएफओ के नए नियमों (EPFO New Rule) के तहत करीब 45 फीसदी प्रोफाइल सेल्फ-अप्रूवल (Self-Approval) से अपडेट हो जाएंगे। इससे प्रोफाइल अपडेट का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा।

UAN अपडेट नियमों में हुए बदलाव (UAN Update Rule Change)

अगर UAN आधार से लिंक है, तो अब EPF मेंबर खुद ही नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता और वैवाहिक स्थिति अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा माता-पिता का नाम, जीवनसाथी का नाम, जॉइनिंग डेट और छोड़ने की तारीख भी बिना नियोक्ता की मंजूरी बदले जा सकते हैं।

हालांकि, 1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी UAN के लिए अब भी नियोक्ता की मंजूरी जरूरी होगी। EPF अकाउंट से आधार और PAN लिंक रहना अनिवार्य है, ताकि कोई भी अपडेट या निकासी आसानी से हो सके। इसके अलावा आधार और EPF डिटेल्स में अंतर होने पर वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है।

EPF प्रोफाइल अपडेट करने का आसान तरीका (Easy way to update EPF profile)

EPF मेंबर ऑनलाइन अपनी प्रोफाइल अपडेट करने के लिए ये स्टेप्स फॉलो करें:

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं।



अब UAN नंबर, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन करें।



इसके बाद मेनू बार में ‘Manage’ सेक्शन पर क्लिक करें।



अब ‘Modify Basic Details’ ऑप्शन सेलेक्ट करें।



इसके बाद आधार के अनुसार अपडेटेड जानकारी भरें और सबमिट करें।



अब अपडेट स्टेटस चेक करने के लिए ‘Track Request’ ऑप्शन का यूज करें।



नए नियमों से EPF सदस्यों को क्या फायदा होगा?

अब बिना डॉक्यूमेंट्स और नियोक्ता की मंजूरी के कई अपडेट संभव हैं। जहां पहले प्रोफाइल अपडेट होने में 28 दिन लगते थे, अब यह तेजी से हो जाएगा। ऑनलाइन अपडेट करने से EPF अकाउंटहोल्डर्स को ईपीएफओ ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी समय की बचत होगी।