मैं 10 लाख रुपए निवेश करना चाहता हूं। बेहतर रिटर्न पाने के लिए कहां निवेश करूं?
मनी टुडे में कई तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इस पर सवाल आया है कि मैं लंबी अवधि के लिए 10 लाख रुपये निवेश करना चाहता हूं। बेहतर रिटर्न पाने के लिए निवेश करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मेरी कोई देनदारी नहीं है
पर्सनलसीएफओ.इन के सीईओ सुशील जैन का जवाब
हम सभी जानते हैं कि कंपाउंडिंग का लाभ 7 से 10 साल के निवेश के बाद ही मिलना शुरू होता है। हम 10 साल के निवेश के आपके निर्णय की सराहना करते हैं जो आपको कंपाउंडिंग का काफी अच्छा लाभ देता है। जोखिम प्रोफाइलिंग के आधार पर निवेश का अधिकतम लाभ पाने के लिए कोई भी व्यक्ति विभिन्न श्रेणियों के फंड में निवेश कर सकता है। हम तीन प्रकार के निवेशकों के बारे में चर्चा करेंगे रूढ़िवादी, मध्यम और आक्रामक।
चूंकि बाजार हमेशा ऊपर रहता है और एक ही दिशा में आगे बढ़ता है, इसलिए छोटे-मोटे सुधार हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में बाजार सकारात्मक है क्योंकि कंपनियों के फंडामेंटल मजबूत हैं। अच्छा रिटर्न पाने के लिए इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए। पिछले कुछ सालों में सोने ने भी आपको अच्छा रिटर्न दिया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि लंबे समय में इक्विटी सोने से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि, किसी को एक बार में इक्विटी में निवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि बाजार में अल्पावधि में गिरावट आ सकती है। शॉर्ट-टर्म लॉस की संभावना को कम करने के लिए हाइब्रिड फंड से सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करना बेहतर है।
रूढ़िवादी निवेशकों के लिए, यह सलाह दी जाती है कि वे डेट हाइब्रिड फंड में निवेश करें और अगले 18 महीनों में इसे बैलेंस एडवांटेज फंड में ट्रांसफर करें। मध्यम ग्राहकों के लिए, यह सलाह दी जाती है कि वे डेट हाइब्रिड फंड में निवेश करें और फिर अगले 18 महीनों में इसे बैलेंस एडवांटेज फंड में ट्रांसफर करें, फिर अगले 18 महीनों में लार्ज और लार्ज एंड मिड-कैप फंड में निवेश करें।
आक्रामक ग्राहकों के लिए, कोई व्यक्ति संतुलित लाभ निधि में निवेश कर सकता है और फिर अगले 18 महीनों में इसे मिड-कैप, स्मॉल-कैप और सेक्टोरियल फंड में स्थानांतरित कर सकता है। लंबी अवधि के लिए निवेश करने से पहले व्यक्ति के पास आपातकालीन निधि के रूप में पर्याप्त धन, पर्याप्त जीवन और स्वास्थ्य बीमा और संपत्ति नियोजन के लिए वसीयत होनी चाहिए।
(निवेश विशेषज्ञ द्वारा व्यक्त किए गए विचार उनके अपने हैं। कृपया अपने निवेश संबंधी प्रश्न हमें askmoneytoday@intoday.com पर ईमेल करें। हम अपने विशेषज्ञों के पैनल द्वारा आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे।)