दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर में रहते हैं? ऐसे करें अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत

बड़े शहरों की चकाचौंध और वहां मिलने वाली सुविधाएं हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं। बेहतर नौकरी, आधुनिक जीवनशैली और हर सुख-सुविधा की मौजूदगी मेट्रो सिटी लाइफ के बड़े फायदे हैं। लेकिन, इन फायदों के साथ आती है कमरतोड़ महंगाई और ऊंचे खर्चों की चुनौती।

महानगरों में रहते हुए अपनी वित्तीय सेहत को दुरुस्त रखना किसी कला से कम नहीं है। अगर आप भी दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु जैसे शहरों में अपनी बचत को सुरक्षित रखते हुए सुकून से रहना चाहते हैं, तो कुछ स्मार्ट आदतें डालना बेहद जरूरी है। चलिए जानते हैं इसके लिए आपको क्या करना चाहिए।

1. बजट जरूर बनाएं

मेट्रो शहरों में कदम-कदम पर खर्चों के जाल बिछे होते हैं। बाहर खाना, शॉपिंग और मनोरंजन के इतने ऑप्शन हैं कि पता ही नहीं चलता कब जेब खाली हो गई।

इससे बचने का सबसे कारगर तरीका है बजट बनाना। आप अपनी कुल कमाई को जरूरी खर्चों (जैसे किराया और राशन), शौक के खर्चों और बचत के बीच बांट लें।

2. इमरजेंसी फंड जरूर बनाएं

मेट्रो सिटी में रहना जितना रोमांचक है, उतना ही अनिश्चित भी। यहां नौकरी या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी आपात स्थिति आपकी बचत को एक झटके में खत्म कर सकती है। इसलिए, यह बेहद जरूरी है कि आप कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर पैसा एक 'इमरजेंसी फंड' के रूप में अलग रखें। किसी भी अन्य निवेश से पहले इस फंड को तैयार करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए ताकि मुसीबत के वक्त आपको कर्ज न लेना पड़े।

3. रहने और आने-जाने के खर्चों में कटौती करें

बड़े शहरों में कमाई का एक बड़ा हिस्सा घर के किराए में चला जाता है। कोशिश करें कि आपका किराया आपकी कुल आय के 30% से ज्यादा न हो। अगर मुमकिन हो, तो ऑफिस के बिल्कुल पास रहने के बजाय थोड़ी दूरी पर घर लें जहां किराया कम हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा मिले। निजी वाहन के बजाय मेट्रो या बस का पास इस्तेमाल करना न केवल पैसे बचाता है, बल्कि ट्रैफिक के तनाव से भी मुक्ति दिलाता है।

4. निवेश की शुरुआत और सही इंश्योरेंस जरूर लें

महानगरों की बढ़ती महंगाई को मात देने के लिए सिर्फ बचत काफी नहीं है, बल्कि समय पर निवेश करना भी जरूरी है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी (SIP) के जरिए आप छोटी शुरुआत कर सकते हैं।

इसके साथ ही, बड़े शहरों में इलाज का खर्च बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना अनिवार्य है। यह आपकी मेहनत की कमाई को अस्पताल के भारी-भरकम बिलों से बचाता है।