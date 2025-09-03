How to buy cheap Gold: सोना की कीमतों में लगातार तेजी जारी है और गोल्ड की कीमत हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। ऐसे में मिडिल क्लास के लिए सोना खरीदने का सपना अब और दूर हो गया है। दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना प्रति 10 ग्राम 1,07,120 रुपये तो वहीं 22 कैरेट का भाव प्रति 10 ग्राम आज 98,200 रुपये है। लगातार बढ़ते दामों से आम खरीदार चिंता में डूबे हैं।

एक्सपर्ट के मुताबिक फिलहाल वैश्विक स्तर पर सोने की डिमांड मजबूत है। अमेरिका में महंगाई के आंकड़े स्थिर रहने और फेडरल रिजर्व द्वारा सितंबर में 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर कटौती की 90% संभावना ने सोने को और मजबूती दी है।

वहीं, जियो पॉलिटिकल तनाव और डॉलर की कमजोरी भी सोने को सपोर्ट दे रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बढ़ी हुई कीमतों में निवेशक सस्ते में सोना कैसे खरीद सकते हैं? चलिए जानते हैं कुछ निंजा टेक्नीक जो महंगे दौर में भी आपको सस्ता सोना खरीदने का मौका देगी।

गोल्ड ETF (Gold Exchange Traded Fund)

सोना सीधे खरीदने के बजाय गोल्ड ETF में निवेश करना बेहतर है। यह शेयर बाजार में लिस्टेड होते हैं और छोटे-छोटे यूनिट्स में खरीदे जा सकते हैं। इसमें मेकिंग चार्ज नहीं लगता और यह पूरी तरह पारदर्शी ऑप्शन है।

डिजिटल गोल्ड

आजकल कई मोबाइल वॉलेट और UPI ऐप्स डिजिटल गोल्ड खरीदने की सुविधा देते हैं। इसमें आप ₹100 से भी निवेश शुरू कर सकते हैं और स्टोरेज की चिंता भी नहीं रहती।

ज्वैलर्स की गोल्ड सेविंग स्कीम्स

कई बड़े ज्वैलर्स किस्तों पर सोना खरीदने की स्कीम चलाते हैं। इससे लोग धीरे-धीरे पैसा जमा करके तय समय पर आभूषण खरीद सकते हैं।

ऑनलाइन ऑफर और सेल

बैंक और फिनटेक कंपनियां समय-समय पर डिजिटल गोल्ड पर डिस्काउंट या कैशबैक ऑफर देती हैं। इन्हें ट्रैक करना भी एक स्मार्ट मूव हो सकता है।

कुल मिलाकर, सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर जरूर हैं, लेकिन इन निंजा टेक्नीक के जरिए निवेशक सस्ते और स्मार्ट तरीके से सोना खरीद सकते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि लंबी अवधि के लिए सोना अभी भी सबसे सुरक्षित निवेश है, बस सही रणनीति अपनाना जरूरी है।