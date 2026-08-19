घर पर अतिरिक्त कर्ज लें या पर्सनल लोन? फैसला करने से पहले जान लें ये बातें

Home Loan Top UP vs Personal Loan: कई बार अचानक बड़े खर्च की जरूरत पड़ जाती है। ऐसे समय में जिन लोगों के पास पहले से होम लोन चल रहा होता है, उनके पास एक अतिरिक्त ऑप्शन होता है। वे अपने मौजूदा होम लोन पर टॉप-अप लेकर पैसे जुटा सकते हैं। वहीं दूसरा ऑप्शन पर्सनल लोन होता है, जो बिना किसी सिक्योरिटी के मिलता है। दोनों ऑप्शन्स की अपनी खूबियां और कमियां हैं।

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होम लोन टॉप-अप क्यों आकर्षक लग सकता है



होम लोन टॉप-अप का मतलब है कि आप अपने मौजूदा होम लोन के ऊपर अतिरिक्त रकम उधार लेते हैं। बैंक आपकी पात्रता, बाकी बचे होम लोन और प्रॉपर्टी की स्थिति को देखकर इसकी मंजूरी देता है।

क्योंकि यह लोन पहले से चल रहे होम लोन से जुड़ा होता है, इसलिए इसकी ब्याज दर कई बार पर्सनल लोन से कम हो सकती है। अगर आपका बैंक के साथ अच्छा रिकॉर्ड है और आपने समय पर लोन की किस्तें भरी हैं तो आवेदन प्रक्रिया आसान हो सकती है।

हालांकि, टॉप-अप लोन मिलना अपने आप तय नहीं होता। बैंक आपकी भुगतान क्षमता और लोन की शर्तों की जांच करता है।

पर्सनल लोन में ज्यादा लचीलापन



पर्सनल लोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके लिए घर को सिक्योरिटी के तौर पर जोड़ने की जरूरत नहीं होती। इसका इस्तेमाल कई तरह की जरूरतों के लिए किया जा सकता है।

अगर आपको तुरंत पैसे चाहिए या आपका होम लोन देने वाला बैंक टॉप-अप की सुविधा नहीं देता है तो पर्सनल लोन विकल्प बन सकता है। हालांकि, इसमें बैंक का जोखिम ज्यादा होता है, इसलिए इसकी ब्याज दर आमतौर पर ज्यादा हो सकती है।

सिर्फ EMI नहीं कुल ब्याज भी देखें



किसी भी लोन का चुनाव करते समय सिर्फ कम EMI देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। कई बार कम ब्याज दर वाला टॉप-अप लंबी अवधि के लिए लिया जाता है, जिससे कुल ब्याज ज्यादा चुकाना पड़ सकता है।

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वहीं पर्सनल लोन की EMI ज्यादा हो सकती है, लेकिन कम अवधि में खत्म होने के कारण कुल ब्याज कम हो सकता है। इसलिए दोनों लोन की समान रकम और करीब-करीब समान अवधि के आधार पर तुलना करना जरूरी है।

पैसे की जरूरत किस लिए है यह भी अहम



लोन लेने से पहले यह समझना जरूरी है कि पैसे की जरूरत किस काम के लिए है। अगर खर्च घर की मरम्मत या प्रॉपर्टी से जुड़ा है तो होम लोन टॉप-अप पर विचार किया जा सकता है।

कुछ स्थितियों में टैक्स नियमों के तहत होम लोन से जुड़े ब्याज पर लाभ मिल सकता है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि टॉप-अप होम लोन से जुड़ा है, हर स्थिति में टैक्स फायदा मिलना तय नहीं होता।

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फीस और अन्य खर्चों की जांच करें



लोन चुनते समय सिर्फ ब्याज दर नहीं बल्कि प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, लीगल या टेक्निकल फीस जैसे खर्चों को भी ध्यान में रखना चाहिए।कई बार कम ब्याज वाला लोन अतिरिक्त शुल्क जुड़ने के बाद महंगा साबित हो सकता है।

कर्ज लेने से पहले अपनी क्षमता देखें



होम लोन टॉप-अप लेना आसान लग सकता है क्योंकि इसकी अवधि लंबी हो सकती है, लेकिन इससे कर्ज कई सालों तक चलता रहता है। वहीं पर्सनल लोन जल्दी चुकाना पड़ सकता है, जिससे EMI का दबाव बढ़ सकता है।

इसलिए फैसला लेते समय कुल खर्च, लोन की अवधि, पैसे की जरूरत और अपनी भुगतान क्षमता को ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ कम ब्याज दर देखकर लोन चुनना सही तरीका नहीं है।