होम लोन पर टैक्स छूट के चक्कर में हो सकता है नुकसान! घर खरीदने से पहले जान लें ये जरूरी बात

भारत में अपना घर खरीदना ज्यादातर लोगों का सपना होता है। कई लोग इसे भावनात्मक जरूरत के साथ-साथ भविष्य की आर्थिक सुरक्षा से भी जोड़कर देखते हैं। वहीं, कुछ लोग होम लोन इसलिए भी लेते हैं ताकि इनकम टैक्स में छूट मिल सके। लेकिन क्या सिर्फ टैक्स बचाने के लिए घर खरीदना सही फैसला है? बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा ने कहा कि है कि घर खरीदने का फैसला सिर्फ टैक्स छूट देखकर नहीं करना चाहिए।

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टैक्स बचाने के चक्कर में कहीं ज्यादा खर्च तो नहीं कर रहे?

गौरी चड्ढा ने इसे एक आसान उदाहरण से समझाया। उन्होंने कहा कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए घर खरीदना बिल्कुल वैसा है, जैसे किसी ब्रांड के हैंडबैग पर 10 फीसदी डिस्काउंट देखकर दूसरा बैग खरीद लेना।

भले ही आपको 10 फीसदी की छूट मिल रही हो, लेकिन बाकी 90 फीसदी रकम तो अपनी जेब से ही चुकानी पड़ेगी। यही बात घर खरीदने पर भी लागू होती है। टैक्स में मिलने वाली थोड़ी बचत के लिए लाखों रुपये का कर्ज लेना समझदारी नहीं है।

होम लोन पर कितनी मिल सकती है टैक्स छूट?

पुरानी टैक्स व्यवस्था में होम लोन लेने वालों को कई तरह की छूट मिलती थी। इसमें सेक्शन 80सी के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक और ब्याज पर 2 लाख रुपये तक की कटौती का फायदा शामिल है।

इस तरह कुल 3.5 लाख रुपये तक की कटौती मिल सकती है। हालांकि, गौरी चड्ढा के मुताबिक, इतनी कटौती का पूरा फायदा मिलने पर भी वास्तविक टैक्स बचत करीब 1.09 लाख रुपये ही हो सकती है।

वहीं, नई टैक्स व्यवस्था में खुद के रहने वाले घर के होम लोन पर टैक्स छूट काफी सीमित हो गई है। ऐसे में सिर्फ टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेना ज्यादा फायदेमंद नहीं रह गया है।

8.5 फीसदी ब्याज और 30 साल का कर्ज!

गौरी चड्ढा के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 8 से 8.5 फीसदी ब्याज दर पर होम लोन लेता है, तो शुरुआती वर्षों में उसकी किस्त का बड़ा हिस्सा ब्याज चुकाने में चला जाता है।

इसके अलावा होम लोन आमतौर पर 20 से 30 साल तक चलता है। ऐसे में कुल चुकाई जाने वाली रकम टैक्स में मिलने वाली बचत से कहीं ज्यादा हो सकती है।

घर खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

पिछले कुछ वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इससे घर खरीदना पहले के मुकाबले महंगा हो गया है। ऐसे में टैक्स छूट के भरोसे घर खरीदने का फैसला आर्थिक बोझ बढ़ा सकता है।

गौरी चड्ढा का कहना है कि सिर्फ टैक्स बचाने के लिए घर नहीं खरीदना चाहिए। घर खरीदने से पहले यह देखना जरूरी है कि आपको वास्तव में इसकी जरूरत है या नहीं, आप हर महीने कितनी किस्त चुका सकते हैं और लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति कितनी मजबूत रहेगी।

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उनकी सलाह साफ है कि होम लोन को टैक्स बचाने का तरीका नहीं, बल्कि लंबे समय की बड़ी आर्थिक जिम्मेदारी समझकर लेना चाहिए।