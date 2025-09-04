GST Impact: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने बड़ी घोषणा करते हुए मनोरंजन और खेल आयोजनों पर टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए फैसले का सीधा असर आईपीएल जैसे हाई-प्रोफाइल इवेंट्स और सिनेमा दर्शकों पर पड़ेगा।

आईपीएल टिकट पर 40% जीएसटी

अब इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) और अन्य गैर-मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों के टिकट पर 40% जीएसटी लगेगा, जो पहले 28% था। यानी आईपीएल अब कैसिनो और रेस क्लब्स जैसी टैक्स कैटेगरी में आ गया है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी टिकट की बेसिक कीमत ₹1,000 है तो जीएसटी जोड़ने के बाद उसका दाम लगभग ₹1,400 हो जाएगा।

मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर राहत

काउंसिल ने साफ किया है कि यह बढ़ी हुई दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर लागू नहीं होगी। ऐसे आयोजनों में ₹500 तक के टिकट पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, जबकि ₹500 से अधिक के टिकट पर 18% जीएसटी पहले की तरह ही जारी रहेगा। इसका मकसद सामुदायिक और मान्यता प्राप्त खेलों को बढ़ावा देना है।

सिनेमा टिकट पर राहत

सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। ₹100 तक के मूवी टिकट पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है, जो पहले 12% था। इसका सीधा फायदा उन दर्शकों को मिलेगा जो कम दाम वाले टिकट खरीदते हैं। वहीं ₹100 से अधिक कीमत वाले टिकट पर 18% जीएसटी पहले की तरह लागू रहेगा।

सरकार का स्पष्टीकरण

सरकार ने अपने बयान में कहा कि आईपीएल जैसे आयोजनों पर 40% जीएसटी लगेगा। हालांकि, यह दर मान्यता प्राप्त खेल आयोजनों पर लागू नहीं होगी। इससे यह स्पष्ट हो गया कि व्यावसायिक और बड़े पैमाने पर होने वाले इवेंट्स पर ज्यादा टैक्स लिया जाएगा, जबकि आम खेल गतिविधियों पर छूट मिलेगी।

इन बदलावों से जहां क्रिकेट प्रेमियों को आईपीएल लाइव देखने के लिए ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी, वहीं सिनेमा दर्शकों को बजट टिकट पर राहत मिलेगी। सरकार महंगे मनोरंजन पर ज्यादा टैक्स लगाकर अपनी कमाई बढ़ाना चाहती है, और साथ ही आम लोगों को सस्ते और अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने का मौका भी देना चाहती है।