स्मॉल सेविंग स्कीम्स में पैसे लगाने वालों के लिए खुशखबरी! ब्याज दरों में हुई बढ़ोतरी

छोटी बचत योजनाओं में पैसे डालने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है| सरकार ने इन सभी योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है| सरकार ने FY24 की पहली तिमाही यानि 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक के लिए 1 से 5 साल तक की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव किए हैं|

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2023 19:48 IST
छोटी बचत योजनाओं में पैसे डालने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है| सरकार ने इन सभी योजनाओं पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है| सरकार ने FY24 की पहली तिमाही यानि 1 अप्रैल से 30 जून 2023 तक के लिए 1 से 5 साल तक की स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव किए हैं| इसके साथ सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए दरों में बढ़ोतरी का भी ऐलान किया है| इकोनॉमिक अफेयर्स विभाग ने ये आंकड़े जारी किए हैं|

स्मॉल सेविंग स्कीम पर ब्याज दरें बढ़ीं
1 साल के डिपॉजिट पर दरें 6.6% से बढ़ाकर 6.8% की गई
2 साल के लिए डिपॉजिट दरें 6.8% से बढ़ाकर 6.9% की गईं
3 साल के डिपॉजिट पर सरकार ने दरें 6.9% से बढ़ाकर 7% की
5 साल के डिपॉजिट पर दरें 7% से बढ़ाकर 7.5% की गईं
इन डिपॉजिट स्कीम्स के साथ सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और मंथली इनकम अकाउंट स्कीम के लिए भी दरों में बढ़ोतरी की गई है|

सीनियर सिटिजन सेविंग के लिए दरें 8% से बढ़ाकर 8.2%
मंथली इनकम अकाउंट स्कीम की दरें 7.1% से बढ़ाकर 7.4% की गईं
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए दरें 7% से बढ़ाकर 7.7% की गईं
किसान विकास पत्र (115 महीने) के लिए ब्याज दरें 7.2% से बढ़ाकर 7.5% की गईं

