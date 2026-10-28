सोने की कीमतों में आई तेज गिरावट ने निवेशकों के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। लगातार 13 हफ्तों तक निवेश आने के बाद अब दुनियाभर के गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) से पैसा निकाला जा रहा है। पिछले हफ्ते निवेशकों ने करीब 3.01 अरब डॉलर निकाल लिए। ऐसे में सवाल है कि क्या सोने की गिरती कीमतों पर खरीदारी करनी चाहिए या अभी इंतजार करना बेहतर होगा?

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13 हफ्तों बाद गोल्ड ईटीएफ से निकला पैसा

वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले हफ्ते दुनियाभर के फिजिकल गोल्ड ईटीएफ से 3.01 अरब डॉलर की शुद्ध निकासी हुई, जबकि इनमें 1.80 अरब डॉलर का निवेश आया। अमेरिका के निवेशकों ने सबसे ज्यादा पैसा निकाला। उन्होंने करीब 1.7 अरब डॉलर की निकासी की। इस दौरान सोने की कीमतों में लगभग 4 फीसदी की गिरावट आई और कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे चली गई।

कैपिटलमाइंड के सीईओ दीपक शेनॉय ने 26 अक्टूबर को एक पोस्ट में सोने में निवेश से जुड़े जोखिमों की ओर ध्यान दिलाया। उन्होंने बताया कि जनवरी 2026 के अपने उच्चतम स्तर से घरेलू सोने की कीमतें करीब 20 फीसदी गिर चुकी हैं। यह गिरावट मई में सरकार की ओर से सोने पर आयात शुल्क 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी किए जाने के बावजूद आई है। कीमतें मई में शुल्क बढ़ने से पहले के स्तर से भी नीचे चली गई हैं।

डॉलर की मजबूती से क्यों दबाव में है सोना?

सोने की कीमतों में गिरावट के पीछे अमेरिकी डॉलर की मजबूती, बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर चिंताएं अहम वजह हैं। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों ने भी ब्याज दरों को लेकर बाजार की उम्मीदों को प्रभावित किया है। इससे सोने जैसे ऐसे निवेश की मांग पर दबाव पड़ा है, जिससे नियमित ब्याज नहीं मिलता।

ऑगमोंट की मुख्य रिसर्च अधिकारी रीनीषा चेनानी के मुताबिक, सोने ने जून के बाद अपना सबसे खराब साप्ताहिक प्रदर्शन किया। तेल की कीमतों, करेंसी में उतार-चढ़ाव और मजबूरी में हुई बिकवाली ने गिरावट को और बढ़ाया। एस्पेक्ट बुलियन एंड रिफाइनरी के सीईओ दर्शन देसाई ने कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक से सोने की कीमतों की आगे की दिशा तय करने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट में दिए गए बाजार आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम सोना करीब 3,995 डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था।

क्या अभी सोना खरीदना सही रहेगा?

रिद्धिसिद्धि बुलियंस के मैनेजिंग डायरेक्टर और इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष पृथ्वीराज कोठारी के मुताबिक, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और भारत में गोल्ड ईटीएफ में निवेश सोने को सहारा दे रहे हैं। उन्हें धनतेरस और दिवाली की मांग से भी कीमतों को समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने फेडरल रिजर्व की बैठक से पहले कीमतों के निचले स्तरों के आसपास धीरे-धीरे खरीदारी करने की सलाह दी।

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हालांकि, कीमतों में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि सोना अब सस्ता हो गया है। एकमुश्त निवेश करने के बजाय चरणों में खरीदारी करने से गलत समय पर पूरा पैसा लगाने का जोखिम कम हो सकता है, लेकिन इससे नुकसान की आशंका पूरी तरह खत्म नहीं होती।

दीर्घकालिक निवेशकों के लिए सोने को पोर्टफोलियो में विविधता लाने का जरिया मानना ज्यादा अहम है। गोल्ड ईटीएफ में ज्वेलरी बनाने का खर्च नहीं लगता, लेकिन इनका रिटर्न बाजार में सोने की कीमतों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है। दीपक शेनॉय की चेतावनी भी ध्यान देने वाली है कि सोना हर साल अच्छा रिटर्न नहीं देता और लंबे समय तक इसकी कीमतें स्थिर रहने या गिरने की स्थिति भी बन सकती है।