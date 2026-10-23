WhatsApp ग्रुप से मिल रही हैं शेयर खरीदने की टिप्स? SEBI ने दी चेतावनी, कहीं आप भी तो नहीं फंस रहे

शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले निवेशकों को अक्सर व्हाट्सऐप पर ऐसे ग्रुप के इनविटेशन मिलते हैं, जहां मुफ्त में स्टॉक टिप्स और मोटा मुनाफा कमाने का दावा किया जाता है। लेकिन ऐसे ग्रुप निवेशकों के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इस तरह के फर्जी व्हाट्सऐप ग्रुप को लेकर चेतावनी जारी की है। आइए समझते हैं कि इन ग्रुप में निवेशकों को कैसे फंसाया जाता है और सेबी ने बचने के लिए क्या सलाह दी है।

advertisement

SEBI ने निवेशकों को किया अलर्ट

सेबी ने 22 अक्टूबर को जारी प्रेस रिलीज में बताया कि कुछ लोग खुद को शेयर बाजार का एक्सपर्ट बताकर व्हाट्सऐप ग्रुप चला रहे हैं। इन ग्रुप में निवेशकों को शेयर खरीदने और बेचने की सलाह दी जाती है। कई बार ये ग्रुप विदेशी मोबाइल नंबरों से चलाए जाते हैं और मुफ्त निवेश शिक्षा देने के नाम पर लोगों को जोड़ा जाता है। जबकि इन्हें चलाने वाले लोग रजिस्टर्ड नहीं होते हैं।

फर्जी मुनाफे से बनाया जाता है भरोसा

सेबी के मुताबिक, इन ग्रुप में कुछ सदस्य जानबूझकर ऑपरेटर के साथ मिलकर काम करते हैं। वे शेयरों से भारी मुनाफा कमाने के फर्जी दावे करते हैं और कथित एक्सपर्ट की तारीफ करते हैं। इससे दूसरे निवेशकों को लगता है कि ग्रुप की सलाह से सच में पैसा कमाया जा सकता है।

इस तरीके को 'एस्ट्रोटर्फिंग' (Astroturfing) कहा जाता है, जिसमें नकली समर्थन दिखाकर लोगों का भरोसा जीता जाता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

एक ग्रुप बंद हुआ तो दूसरा तैयार

सेबी ने एक और तरीके को लेकर सावधान किया है। जब किसी व्हाट्सऐप ग्रुप को अथॉरिटी या जांच एजेंसी बंद कर देती है, तो सदस्यों को नए नंबर से मैसेज भेजा जाता है।

इसमें दावा किया जाता है कि पुराना ग्रुप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पाबंदियों के कारण बंद हुआ है। इसके बाद नए ग्रुप में रोजाना स्टॉक टिप्स देने का लालच दिया जाता है। सेबी ने ऐसे मैसेज मिलने पर ग्रुप छोड़ने की सलाह दी है।

निवेशकों को किन बातों से बचना चाहिए?

सेबी ने कहा है कि निवेशकों को अनजान लोगों के इनविटेशन वाले व्हाट्सऐप ग्रुप में शामिल नहीं होना चाहिए। ग्रुप में दिखाए जाने वाले मुनाफे के स्क्रीनशॉट, ट्रेडिंग के दावे और दूसरे सदस्यों की तारीफ पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।

इसके अलावा ऐसे ग्रुप के जरिए सुझाए गए ट्रेडिंग ऐप पर अकाउंट खोलने या पैसे ट्रांसफर करने से बचना चाहिए। अपनी शेयर होल्डिंग और ट्रेडिंग अकाउंट की जानकारी भी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए।

advertisement

शेयर बाजार में निवेश से पहले करें ये काम

सेबी ने निवेशकों को केवल SEBI-रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के जरिए निवेश करने और असली ट्रेडिंग ऐप इस्तेमाल करने की सलाह दी है। किसी भी इंटरमीडियरी का रजिस्ट्रेशन सेबी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक किया जा सकता है। वहीं, रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी के ट्रेडिंग ऐप की जानकारी सेबी के इन्वेस्टर सपोर्ट पोर्टल पर उपलब्ध है।