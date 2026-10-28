पिछली पीढ़ियों से 50% ज्यादा कमाई, फिर भी आर्थिक चिंता में डूबी Gen Z! रिपोर्ट में खुलासा

युवा पीढ़ी यानी Gen Z को लेकर अक्सर कहा जाता है कि उसके लिए नौकरी पाना, पैसा कमाना और घर खरीदना पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप (BCG) की नई रिपोर्ट कुछ अलग ही तस्वीर दिखाती है। रिपोर्ट के मुताबिक, जेन जी समान उम्र में पिछली पीढ़ियों से ज्यादा कमाई कर रही है। इसके बावजूद युवाओं को अपनी आर्थिक स्थिति खराब क्यों लगती है? इसकी वजहें भी रिपोर्ट में सामने आई हैं।

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कमाई में पिछली पीढ़ियों से कितनी आगे है जेन जी?

बीसीजी सेंटर फॉर मैक्रोइकनॉमिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन जी ने कमाई के मामले में बड़ी बढ़त बनाई है। इस पीढ़ी के सबसे उम्रदराज कामगार 28 साल की उम्र में औसतन 42,000 डॉलर की सालाना मध्य आय हासिल कर रहे हैं। यह समान उम्र में मिलेनियल्स से 25 फीसदी और बेबी बूमर्स से 50 फीसदी ज्यादा है।

संपत्ति के मामले में भी युवा आगे दिखाई देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 34 साल की उम्र में मिलेनियल्स की औसत कुल संपत्ति 3,31,000 डॉलर है। वहीं, इसी उम्र में जेन एक्स की संपत्ति 2,51,000 डॉलर और बेबी बूमर्स की 2,29,000 डॉलर थी। हालांकि, अकेले जेन जी की संपत्ति का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगी।

ज्यादा पैसा होने के बावजूद क्यों है चिंता?

सोफाई और यूगोव के 4,090 अमेरिकियों पर किए गए सर्वे में युवाओं की आर्थिक चिंता सामने आई है। जेन जी और मिलेनियल्स के 62 फीसदी लोग आरामदायक रिटायरमेंट चाहते हैं, लेकिन सिर्फ 46 फीसदी को भरोसा है कि वे ऐसा कर पाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, छात्र कर्ज, महंगे मकान और बदलती जीवनशैली युवाओं की बड़ी परेशानियां हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी से तुलना और बढ़ती उम्मीदें भी उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर महसूस कराती हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

निवेश और कारोबार को लेकर क्या सोचती है जेन जी?

सोफाई के मुताबिक, जेन जी के 77 फीसदी युवाओं को भरोसा है कि वे अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। पुरानी पीढ़ियों में यह आंकड़ा 58 फीसदी है।

क्रिप्टो में निवेश के मामले में भी युवा आगे हैं। जेन जी के 26 फीसदी लोग क्रिप्टो में निवेश की संभावना रखते हैं, जबकि बेबी बूमर्स में यह आंकड़ा सिर्फ 6 फीसदी है।

शेयर बाजार का जोखिम भी बढ़ा रहा परेशानी

रिपोर्ट के मुताबिक, युवा अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा शेयर बाजार में रखते हैं। ऐसे में बाजार गिरने पर उनकी संपत्ति पर ज्यादा असर पड़ सकता है।

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BCG के अर्थशास्त्री फिलिप कार्लसन-स्जेलेक का कहना है कि बाजार में गिरावट के दौरान जेन जी कुछ समय के लिए पिछड़ सकती है।

रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि जेन जी और मिलेनियल्स आर्थिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कर्ज, महंगे घर, निवेश के जोखिम और बड़ी उम्मीदों के कारण उन्हें अपनी तरक्की का पूरा एहसास नहीं हो पा रहा है।