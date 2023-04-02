FY 2023: इस वित्त वर्ष में कैसा रहा शेयर बाजार का प्रदर्शन?

वित्त वर्ष 2023 को कई मायनों में याद रखा जा सकता है| एक ऐसा साल, जब यूक्रेन-रूस युद्ध ने ग्लोबल मार्केट्स पर काफी असर डाला, एक ऐसा साल जिसमें महंगाई ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा, ऐसा साल जिसमें दुनियाभर के सेंट्रल बैंकों ने लगातार दरों में बढ़ोतरी की| FY23 वो साल भी रहा, जब इसने शेयर बाजार को ऑल-टाइम हाई बनाते हुए भी देखा| शुक्रवार को FY23 का आखिरी कारोबारी दिन था|

advertisement

शुक्रवार को शेयर बाजार ने आतिशी पारी खेली| बैंकिंग-फाइनेंशियल और IT शेयरों के दम पर शेयर बाजार ने FY23 के आखिरी दिन शानदार तेजी दिखाई| सेंसेक्स 1.78% चढ़ा और 58,991 पर बंद हुआ| वहीं, निफ्टी 1.63% मजबूत होकर 17,359 पर बंद हुआ हालांकि, 1 साल का रिकॉर्ड देखें तो सेंसेक्स 0.72% ही चढ़ा, वहीं, निफ्टी 0.6% लुढ़क गया|

1) ये रहे इस साल के टॉप परफॉर्मर्स, सेंसेक्स में इन कंपनियों ने दिखाई सबसे ज्यादा तेजी

ITC ने FY23 में 52.89% की छलांग लगाई, Mahindra & Mahindra, NTPC, HUL और L&T ने भी टॉप परफॉर्मर्स की कैटेगरी

में अपनी जगह पक्की की| Wipro ने इस वित्त वर्ष में सबसे कमजोर प्रदर्शन किया| FY23 में शेयर 38% टूटा| Hindalco 26%, Bajaj Finserv 26%, Infosys 25% तक टूटे.| निफ्टी में भी ITC, Mahindra & Mahindra, Britania, NTPC और HUL ने निवेशकों की खूब कमाई कराई|

2) किन सेक्टर्स ने FY23 में किया शानदार प्रदर्शन?

PSU बैंक पूरे वित्त वर्ष मैदान में डटकर खेला| 12 महीने में PSU बैंक में 36% का उछाल आया, FMCG ने भी निवेशकों को निराश नहीं किया,और सेक्टर 26% चढ़ा| Media में 28% की बिकवाली रही| वहीं, ग्लोबल परेशानियों का IT पर असर पड़ा और सेक्टर 21% टूटा|

3) मिडकैप ने संवारा और स्मॉलकैप ने डुबाया

निफ्टी मिडकैप100 पर नजर डालें तो इस वित्त वर्ष 1.15% चढ़कर इसने सेंसेक्स और निफ्टी से बेहतर प्रदर्शन किया| वहीं, स्मॉलकैप100 ने निवेशकों को निराश किया और करीब 14% टूटा| मिडकैप100 इंडेक्स में चढ़े ये शेयर| शुक्रवार बाजार बंद होने तक निफ्टी मिडकैप100 इंडेक्स में इंडियन बैंक ने सभी शेयरों से बेहतर प्रदर्शन किया और 12 महीने में 87% चढ़ा| वहीं, TVS मोटर में 72% की मजबूती रही| Tata टेलेसर्विसेज ने निवेशकों को परेशान किया और करीब 66% टूटकर बंद हुआ|

4) स्मॉलकैप100 के ये शेयर रहे सबसे आगे

Mazagon Dock Shipbuilders ने साल भर में 176% चढ़ा. वहीं, करुर वैश्य बैंक ने 125% की छलांग लगाई| RVNL 110% चढ़ा और UCO बैंक 105% मजबूत होकर बंद हुआ| Piramal फार्मा साल भर में करीब 64% टूटकर बंद हुआ| इसके साथ तानला प्लेटफॉर्म्स 66% टूटा और ब्राइटकॉम ग्रुप में सबसे ज्यादा 85% की गिरावट आई|

advertisement

5) ग्लोबल इंडेक्स में कहां ठहरे भारतीय बाजार?

ओवरऑल ग्लोबल मार्केट देखें तो अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक का समय भारतीय शेयर बाजार ने सामान्य से बेहतर प्रदर्शन किया|

जहां हांग कांग का हेंग सेंग 7%, अमेरिका का डाओ जोंस 5% और ऑस्ट्रेलिया का S&P/ASX200 4% टूटा| वहीं, यूरोपीय बाजार ने

भारतीय बाजारों से बेहतर प्रदर्शन किया| फ्रांस का CAC 9.7%, UK का FTSE 1.65% चढ़ा. जापान का निक्केई भी 0.79% मजबूत हुआ|

6) निफ्टी बैंक भी हुआ मजबूत

FY23 में निफ्टी बैंक में 11.6% की मजबूती आई| Bank of Baroda, IDFC, Federal Bank, Punjab National Bank और ICICI बैंक ने निफ्टी बैंक को मजबूती दी|

7) इस वित्त वर्ष रुपया हुआ कमजोर

ब्लूमबर्ग डेटा के अनुसार, 1 साल में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 6.39 रुपये कमजोर हुआ| जहां 1 अप्रैल 2022 को 1 अमेरिकी डॉलर 75.79 रुपये का था, वो ही 1 अमेरिकी डॉलर 31 मार्च 2023 को 82.18 रुपये का हो गया| रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले साल भर में 8.44% कमजोर हुआ|

सोने का स्पॉट प्राइस 2.19% चढ़ा| पिछले साल $1,937.44/औंस का सोना आज $1,980/औंस का हो गया| वहीं, ब्रेंट क्रूड साल भर में 26.2% टूटा| अप्रैल 2022 में ये $107.9/बैरल था, जो मार्च 2023 में $79.57/ बैरल हो गया|