रियल एस्टेट से विदेशी निवेशकों ने खींचे हाथ! 31% घटा निवेश, अब घरेलू निवेशकों के भरोसे बाजार

भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बड़ा झटका लगा है। साल 2026 के पहले 9 महीनों में प्राइवेट इक्विटी निवेश 31% घटकर 1.66 अरब डॉलर रह गया। पिछले साल इसी अवधि में यह 2.41 अरब डॉलर था। नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी तेजी से घटी है, जबकि घरेलू निवेशक बाजार को सहारा दे रहे हैं।

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6 साल के निचले स्तर पर पहुंचा निवेश

जनवरी से सितंबर 2026 के बीच रियल एस्टेट में पीई निवेश पिछले 6 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, सौदों की संख्या 24 से बढ़कर 31 हो गई। औसत डील साइज भी 47% घटकर 5.3 करोड़ डॉलर रह गया।

जुलाई-सितंबर तिमाही में निवेश 43% घटकर 53 करोड़ डॉलर रहा, जबकि सौदों की संख्या 12 से बढ़कर 15 हो गई।

ऑफिस प्रॉपर्टी पहली पसंद, रेजिडेंशियल में गिरावट

ऑफिस प्रॉपर्टी निवेशकों की पहली पसंद बनी रही। पहले 9 महीनों में इस सेगमेंट में 1.18 अरब डॉलर का निवेश आया, जो कुल निवेश का 71% था। इसमें 78% रकम तैयार ऑफिस प्रॉपर्टी में लगी।

वहीं, रेजिडेंशियल सेगमेंट में निवेश 33% घटकर 32 करोड़ डॉलर रह गया। इसमें 97% निवेश कर्ज और उससे जुड़े वित्तीय विकल्पों के जरिए आया। कुल रेजिडेंशियल निवेश का 63% हिस्सा एनसीआर में गया।

वेयरहाउसिंग में निवेश 66% बढ़कर 16 करोड़ डॉलर पहुंचा। हालांकि, यह पूरी रकम एक ही सौदे से आई। दूसरी तरफ, रिटेल प्रॉपर्टी में कोई निवेश दर्ज नहीं हुआ।

प्रतीकात्मक तस्वीर

निवेश के मामले में एनसीआर सबसे आगे

शहरों की बात करें तो एनसीआर 56.8 करोड़ डॉलर के निवेश के साथ पहले स्थान पर रहा। कुल निवेश में इसकी हिस्सेदारी 34% रही।

पुणे में 35.6 करोड़ डॉलर, चेन्नई में 31.9 करोड़ डॉलर और मुंबई में 27.6 करोड़ डॉलर का निवेश आया। बेंगलुरु में निवेश 13.7 करोड़ डॉलर और हैदराबाद में करीब 40 लाख डॉलर रहा। कोलकाता में कोई निवेश नहीं हुआ।

विदेशी निवेशक पीछे हटे, घरेलू निवेशकों ने संभाला मोर्चा

रिपोर्ट के मुताबिक, कुल पीई निवेश में घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी 2025 के 25% से बढ़कर 2026 में 85% हो गई। भारतीय निवेशकों ने 1.42 अरब डॉलर लगाए।

वहीं, विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 75% से घटकर सिर्फ 15% रह गई। उन्होंने करीब 24 करोड़ डॉलर निवेश किए।

विदेशी बाजारों में बेहतर रिटर्न की उम्मीद और रुपये की कमजोरी ने विदेशी निवेशकों को सतर्क किया है। वहीं, घरेलू निवेशकों को करेंसी के उतार-चढ़ाव का जोखिम नहीं उठाना पड़ता।

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नाइट फ्रैंक इंडिया के शिशिर बैजल के मुताबिक, आगे निवेश का रुख प्रॉपर्टी की गुणवत्ता, जोखिम और संभावित रिटर्न पर निर्भर करेगा। वैश्विक ब्याज दरों की अनिश्चितता कम होने पर विदेशी निवेश में फिर बढ़ोतरी की गुंजाइश बन सकती है।