Rule Change: नवंबर का महीना खत्म होने वाला है और 1 दिसंबर से कई वित्तीय नियम (Financial Changes) बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। इन बदलावों में एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम से लेकर सरकारी कर्मचारियों की पेंशन स्कीम और टैक्स जमा करने के नियम शामिल हैं। चलिए जानते हैं 1 दिसंबर से होने वाले 5 बड़े बदलावों के बारे में।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

1. एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां अक्सर एलपीजी गैस सिलेंडर (LPG Gas Cylinder) के दाम में बदलाव करती हैं। यह बदलाव आमतौर पर कमर्शियल (Commercial) गैस सिलेंडर में किया जाता है।

नवंबर में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के रेट बदले गए थे, जहां सिलेंडर की कीमत में ₹6.50 की कटौती की गई थी। अब 1 दिसंबर को रसोई गैस की कीमतों में बदलाव होता है या नहीं, इस पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी।

2. सरकारी कर्मचारियों के लिए UPS डेडलाइन

सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। पहले यह तारीख 30 सितंबर थी। कोई भी सरकारी कर्मचारी एनपीएस (NPS) और यूपीएस में से किसी एक विकल्प को चुन सकता है। जो कर्मचारी यह विकल्प चुनना चाहते हैं, उन्हें 30 नवंबर से पहले यह काम पूरा करना होगा, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद शायद यह मौका न मिले।

3. सीनियर सिटीजन लाइफ सर्टिफिकेट जमा करें

पेंशन का लाभ लगातार पाने के लिए सीनियर सिटीजन (Senior Citizen) को हर साल लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करना जरूरी है। इसे जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर है।

यदि कोई व्यक्ति इस तारीख तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं कर पाता है, तो उसकी पेंशन रुक सकती है। इसलिए, पेंशनभोगियों को 30 नवंबर से पहले यह जरूरी काम निपटा लेना चाहिए।

4. टीडीएस और टैक्स रिपोर्ट जमा करने का नियम

जिन लोगों के अक्टूबर में टीडीएस (TDS) की कटौती हुई है, उन्हें सेक्शन 194-आईए, 194-आईबी, 194एम और 194एस के तहत स्टेटमेंट जमा करना होगा, जिसकी आखिरी तारीख भी 30 नवंबर है। इसके अलावा, जिन टैक्सपेयर्स को सेक्शन 92ई के तहत रिपोर्ट जमा करनी है, वे भी 30 नवंबर तक यह काम पूरा कर सकते हैं। समय पर स्टेटमेंट जमा नहीं करने पर जुर्माना लग सकता है।

5. सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम

तेल कंपनियां हर महीने एलपीजी के साथ ही सीएनजी (CNG), पीएनजी (PNG) और जेट फ्यूल (ATF) के दाम में भी बदलाव करती हैं। 1 दिसंबर को एलपीजी के साथ-साथ सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल (एटीएफ) के दामों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

advertisement

एटीएफ का इस्तेमाल हवाई जहाजों में होता है और इसकी कीमतों का असर हवाई यात्रा के खर्च पर पड़ता है।