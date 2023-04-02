Finance Bill 2023: डेट म्यूचुअल फंड्स में अब LTCG के फायदे नहीं मिलेंगे, माना जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस

scorecardresearch
डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम (Debt mutual fund schemes) पर मिलने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा अब नहीं मिलेगा. डेट म्यूचु्अल फंड्स पर मिलने वाले गेन को अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में इसके लिए संशोधन किया था, जिसे लोकसभा से पास करा लिया गया है.

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Apr 8, 2023 19:50 IST
डेट म्यूचुअल फंड्स स्कीम (Debt mutual fund schemes) पर मिलने वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का फायदा अब नहीं मिलेगा. डेट म्यूचु्अल फंड्स पर मिलने वाले गेन को अब शॉर्ट टर्म कैपिटल  गेन माना जाएगा, सरकार ने फाइनेंस बिल 2023 में इसके लिए संशोधन किया था,जिसे लोकसभा से पास करा लिया गया है|

क्या है संशोधन?
1 अप्रैल, 2023 से डेट म्यूचुअल फंड्स को तीन साल तक होल्ड करके रखने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस पर इंडेक्सेशन के रूप में मिलने वाले फायदे नहीं मिलेंगे. साल 2023 के बजट में सरकार ने ऐलान किया था कि मार्केट लिंक्ड डिबेंचर्स से होने वाले गेंस को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा|

संशोधन में कहा गया कि 'विशिष्ट म्यूचु्अल फंड स्कीम्स, जिसमें सभी स्कीम्स शामिल हैं, जिनका इक्विटी में योगदान 35% से कम है, उन्हें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के रूप में माना जाएगा| ये नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू हो जाएंगे, यानी 1 अप्रैल, 2023 के दिन से या उसके बाद से जो भी निवेश डेट म्यूचुअल फंड्स में किए जाएंगे, ये उस पर लागू होंगे|

क्या है मौजूदा नियम, 1 अप्रैल से क्या बदलेगा क्या बदलेगा?
एक बार मौजूदा नियम क्या है इसे भी समझ लेते हैं- अभी डेट म्यूचुअल फंड स्कीम  से जो भी गेन कमाते हैं, उसे तीन साल की अवधि के बाद लॉन्ग टर्म माना जाता है और इंडेक्सेशन बेनेफिट के साथ उस पर 20% का टैक्स लगता है| मतलब ये कि जो भी गेन या मुनाफा या फायदा आप कमाते हैं, उसे महंगाई के साथ एडजस्ट कर लिया जाता है, जिससे टैक्स का बोझ काफी हद तक कम हो जाता है| अगर इंडेक्सेशन का फायदा नहीं लेते हैं तो 10% का टैक्स लगता है| यही वजह से है फाइनेंशियल एडवाइजर्स निवेशकों को फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे डालने से ज्यादा डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश की सलाह देते हैं|

अब अगर डेट म्यूचुअल फंड से हुए पूरे गेन को ही शॉर्ट टर्म मान लिया जाए, तो स्लैब रेट के हिसाब से निवेशक को टैक्स देना होगा. मतलब अगर आप सबसे ऊंचे टैक्स स्लैब में हैं तो आपको इस गेन पर 30% टैक्स देना होगा|

सरकार ऐसा कर क्यों रही है?
1) तो सरकार ऐसा कदम क्यों उठाने जा रही है, इस पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस बदलाव के जरिए सरकार की मंशा फिक्स्ड डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स को एक बराबर मौका देने की है| क्योंकि डेट म्यूचुअल फंड में निवेश किया ही इसलिए जाता है कि उसमें इंडेक्सेशन का फायदा मिलता है जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट में नहीं मिलता है|

2) इतना ही नहीं, म्युचुअल फंड की बाकी कैटेगरी पर भी इसका असर पड़ सकता है| 35% से कम इक्विटी एलोकेशन वाली हाइब्रिड स्कीम और गोल्ड फंड भी प्रस्तावित संशोधन के दायरे में आ जाएंगे|

3) एडेलवाइस म्यूचुअल फंड्स की मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO राधिका गुप्ता ने एक ट्वीट में कहा है कि

'मुझे उम्मीद है कि फाइनेंस बिल में डेट फंड्स पर इंडेक्सेशन स्टेटस के साथ LTCG को हटाने के लिए प्रस्तावित बदलावों की सरकार समीक्षा करेगी| भारत में अभी वित्तीयकरण की शुरुआत हुई है, और एक मजबूत कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को बाजार को एक मजबूत ऋण एमएफ पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है.'

उन्होंने लिखा कि - 'पिछले साल भारत बॉन्ड और टारगेट मैच्योरिटी फंड्स जैसे प्रोग्राम की सफलता बॉन्ड कैटेगरी में बहुत सारे इनोवेशन की शुरुआत भर थी'|

4) ज्यादातर म्युचुअल फंडों दो भी डेट रखते हैं, वो उसे भारत सरकार ही जारी करती है| वे बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ इस कर्ज के सबसे बड़े खरीदार हैं| फरवरी के अंत में म्यूचुअल फंड्स के पास फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स में 12.3 लाख करोड़ रुपए का असेट 
अंडर मैनेजमेंट (AUM) था.

