मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी नहीं निकाले FD के पैसे तो क्या होगा? RBI के ये नियम समझ लें

फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी को सुरक्षित निवेश का एक लोकप्रिय विकल्प माना जाता है। इसमें लोग तय समय के लिए पैसा जमा करते हैं और उस पर ब्याज कमाते हैं। लेकिन कई बार लोग एफडी की मैच्योरिटी डेट भूल जाते हैं या बैंक का नोटिफिकेशन नहीं देख पाते। ऐसे में सवाल उठता है कि मैच्योरिटी के बाद पैसा कहां जाता है और क्या उस पर ब्याज मिलता रहता है? आइए समझते हैं कि इसे लेकर आरबीआई के क्या नियम हैं।

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एफडी मैच्योर होने के बाद पैसे का क्या होता है?

एफडी की अवधि पूरी होने पर बैंक में दिए गए निर्देशों के हिसाब से पैसा वापस मिलता है या एफडी रिन्यू होती है। अगर आपने ऑटो-रिन्यूअल का विकल्प चुना है, तो बैंक तय शर्तों के मुताबिक एफडी आगे बढ़ा सकता है। वहीं, मैच्योरिटी पर भुगतान का निर्देश होने पर रकम आपके रजिस्टर्ड बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है।

मैच्योरिटी के बाद कितना ब्याज मिलेगा?

अगर एफडी मैच्योर हो चुकी है, लेकिन रकम का भुगतान नहीं हुआ है, तो उस पर पुरानी ब्याज दर मिलना जरूरी नहीं है। ऐसी स्थिति में बचत खाते की ब्याज दर या मैच्योर हुई एफडी की तय दर में से जो कम होगी, उसके हिसाब से ब्याज मिल सकता है।

10 साल तक पैसा नहीं निकाला तो क्या होगा?

अगर एफडी की मैच्योरिटी के बाद 10 साल तक रकम का दावा नहीं किया जाता, तो उसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट माना जा सकता है। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, 10 साल पूरे होने वाले महीने के अगले महीने के आखिरी वर्किंग डे पर बैंक बकाया रकम की गणना करके उसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस यानी डीईए फंड में ट्रांसफर करता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

क्या डीईए फंड में जाने से पैसा डूब जाएगा?

नहीं, डीईए फंड में रकम ट्रांसफर होने का मतलब पैसा डूबना नहीं है। जमाकर्ता या उसका कानूनी उत्तराधिकारी बाद में भी रकम पर दावा कर सकता है। इसके लिए संबंधित बैंक से संपर्क करके जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

जमाकर्ता की मृत्यु होने पर किसे मिलेगा पैसा?

अगर एफडी धारक की मृत्यु हो गई है, तो नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी रकम का दावा कर सकता है। इसके लिए मृत्यु प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और बैंक द्वारा मांगे गए दूसरे दस्तावेज देने पड़ सकते हैं। जांच पूरी होने के बाद बैंक रकम का भुगतान करता है।

एफडी रिन्यू कराने से पहले रखें ध्यान

एफडी रिन्यू कराने से पहले मौजूदा ब्याज दरों की तुलना जरूर करें। अपनी जरूरत के मुताबिक अवधि चुनें और समय से पहले एफडी तोड़ने पर लगने वाली पेनाल्टी समझ लें। अगर जल्द पैसों की जरूरत पड़ सकती है, तो पूरी रकम लंबी अवधि की एफडी में रखने के बजाय बचत खाते या अलग-अलग अवधि वाली एफडी में रखने पर विचार कर सकते हैं।