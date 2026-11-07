नवंबर में FD पर 8.60% तक ब्याज, HDFC और PNB समेत इन बैंकों ने बदलीं दरें

फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) में पैसा जमा करने वालों के लिए नवंबर का महीना अच्छी खबर लेकर आया है। देश के कई बैंकों ने FD पर मिलने वाले ब्याज में बदलाव किया है। खास बात यह है कि अब वरिष्ठ नागरिकों (Senior Citizens) को कुछ खास अवधि की FD पर 8.60% तक ब्याज मिल रहा है। HDFC बैंक, ICICI बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) जैसे बड़े बैंक करीब 7.10% से 7.20% तक ब्याज दे रहे हैं। वहीं छोटे फाइनेंस बैंक इससे ज्यादा ब्याज दे रहे हैं।

advertisement

HDFC बैंक ने 4 नवंबर से अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। बैंक ने कुछ अवधि की FD पर ब्याज दर 50 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाई है। इसके अलावा ICICI बैंक और PNB ने भी अपनी ब्याज दरों में बदलाव किया है। कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक ने भी FD की नई दरें लागू की हैं।

किन बैंकों में मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

नवंबर 2026 में सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक वरिष्ठ नागरिकों को सबसे ज्यादा 8.60% ब्याज दे रहा है। इसके बाद उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर है, जहां 8.50% तक ब्याज मिल रहा है।

वहीं कोटक महिंद्रा बैंक में अधिकतम 7.55% और एक्सिस बैंक में 7.35% ब्याज मिल रहा है। HDFC बैंक और ICICI बैंक में अधिकतम ब्याज दर 7.20% है। वहीं PNB में यह दर 7.10% है।

5 लाख और 10 लाख रुपये जमा करने पर कितना मिलेगा ब्याज?

FD पर मिलने वाली ब्याज दर में थोड़ा सा अंतर भी बड़ी रकम जमा करने पर काफी मायने रखता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई वरिष्ठ नागरिक 5 लाख रुपये की FD पर 8.60% ब्याज लेता है, तो उसे एक साल में 43,000 रुपये ब्याज मिलेगा। वहीं 7.20% ब्याज दर पर यही रकम 36,000 रुपये होगी। यानी दोनों में 7,000 रुपये का अंतर है।

(Photo: Aaj Tak)

इसी तरह 10 लाख रुपये की FD पर 8.60% ब्याज के हिसाब से एक साल में 86,000 रुपये मिलेंगे। वहीं 7.20% ब्याज दर पर 72,000 रुपये मिलेंगे। यानी ज्यादा ब्याज देने वाले बैंक में पैसा जमा करने पर सालाना 14,000 रुपये ज्यादा मिल सकते हैं।

ध्यान रहे कि ये रकम टैक्स कटने से पहले की साधारण ब्याज गणना के आधार पर है। FD की कुल रकम कितनी होगी, यह उसकी अवधि और ब्याज मिलने के तरीके पर निर्भर करेगा।

किस अवधि की FD पर मिल रहा है सबसे ज्यादा ब्याज?

HDFC बैंक में वरिष्ठ नागरिकों को 3 साल 1 दिन से लेकर 5 साल तक की FD पर 7.20% ब्याज मिल रहा है। ICICI बैंक में भी इसी अवधि के लिए 7.20% ब्याज दिया जा रहा है। इसमें 5 साल की टैक्स बचाने वाली FD भी शामिल है।

advertisement

वहीं PNB की 444 दिन वाली खास FD स्कीम पर वरिष्ठ नागरिकों को 7.10% ब्याज मिल रहा है। सूर्योदय, उत्कर्ष, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक में सबसे ज्यादा ब्याज किस अवधि की FD पर मिल रहा है, इसकी जानकारी के लिए बैंक की नई ब्याज दरों की सूची देखनी होगी।

क्या ज्यादा ब्याज के लिए छोटे फाइनेंस बैंकों में पैसा जमा करना सही है?

FD पर ज्यादा ब्याज मिलना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ज्यादा रिटर्न देखकर बैंक का चुनाव नहीं करना चाहिए। वरिष्ठ नागरिकों को यह भी देखना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर FD समय से पहले तोड़ने पर कितना जुर्माना लगेगा। इसके अलावा ब्याज कब मिलेगा और उस पर कितना टैक्स देना होगा, इसकी जानकारी भी जरूरी है।

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) के नियमों के मुताबिक, एक बैंक में एक व्यक्ति की जमा रकम पर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा मिलता है। इसमें जमा पैसा और उस पर मिलने वाला ब्याज दोनों शामिल होते हैं।

इसलिए अगर कोई व्यक्ति बड़ी रकम FD में जमा करना चाहता है, तो उसे अलग-अलग बीमित बैंकों में पैसा बांटकर जमा करने के बारे में सोचना चाहिए। सबसे ज्यादा ब्याज देने वाली FD हमेशा सबसे अच्छा विकल्प नहीं होती। पैसा जमा करने से पहले अपनी जरूरत और FD की अवधि का ध्यान रखना जरूरी है।