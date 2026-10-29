Family Pension: कर्मचारी की मौत के बाद पत्नी, बच्चों या माता-पिता में किसे मिलेगी फैमिली पेंशन?

किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को फैमिली पेंशन, ग्रैच्युटी और प्रोविडेंट फंड (PF) जैसे फायदे मिल सकते हैं। लेकिन क्या परिवार का हर कानूनी वारिस इनका हकदार होता है? ऐसा जरूरी नहीं है। हर योजना के अपने नियम होते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी साफ किया है कि फैमिली पेंशन का अधिकार उत्तराधिकार कानून से नहीं, बल्कि संबंधित सर्विस रूल्स से तय होता है। ऐसे में जानना जरूरी है कि पत्नी, बच्चों और माता-पिता में किसे पहले पेंशन मिल सकती है।

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सरकारी कर्मचारियों की फैमिली पेंशन किसे मिलेगी?

केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स, 2021 लागू होते हैं। इनके मुताबिक, आम तौर पर कर्मचारी की मौत के बाद उसकी पत्नी या पति फैमिली पेंशन के पहले हकदार होते हैं।

इसके बाद पात्र बच्चों और नियमों के अनुसार परिवार के दूसरे सदस्यों को पेंशन मिल सकती है। हालांकि, अंतिम फैसला परिवार की स्थिति और संबंधित नियमों के आधार पर होता है।

तलाक की प्रक्रिया चल रही हो तो क्या होगा?

अगर किसी महिला सरकारी कर्मचारी या पेंशनर के तलाक की प्रक्रिया चल रही है और उसने अपने पात्र बच्चों को फैमिली पेंशन देने का अनुरोध किया है, तो नियमों के मुताबिक बच्चों को पति से पहले पेंशन मिल सकती है।

ऐसे मामलों में बच्चों की पात्रता और लागू सर्विस रूल्स देखे जाते हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

EPFO की EPS पेंशन में क्या हैं नियम?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में अलग नियम लागू होते हैं।

इसमें पात्र पत्नी या पति को फैमिली पेंशन मिल सकती है। आम तौर पर दो पात्र बच्चों को 25 साल की उम्र तक पेंशन का फायदा मिल सकता है।

आश्रित माता-पिता को भी कुछ शर्तों पर पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए पात्र पत्नी या पति का मौजूद न होना जरूरी है।

क्या कानूनी वारिस होना काफी है?

फैमिली पेंशन कर्मचारी की संपत्ति नहीं मानी जाती। इसलिए इसका बंटवारा सामान्य उत्तराधिकार कानून के आधार पर नहीं होता।

इसी तरह ग्रैच्युटी और PF के नियम भी अलग होते हैं। इनमें नॉमिनेशन जरूरी हो सकता है, लेकिन केवल नॉमिनी का नाम होने से हर मामले में अधिकार तय नहीं होता।

फैमिली पेंशन का दावा खारिज हो जाए तो क्या करें?

अगर फैमिली पेंशन का दावा खारिज होता है, तो सबसे पहले विभाग से रिजेक्शन ऑर्डर लेना चाहिए।

इसके बाद सर्विस रिकॉर्ड, रिश्ते के प्रमाण और नॉमिनेशन से जुड़े दस्तावेजों के आधार पर विभाग में अपील की जा सकती है।

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अगर फैसला नियमों के खिलाफ लगता है, तो जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दायर करने का विकल्प भी हो सकता है।