लाखों पेंशनर्स को मिलेगी राहत? ₹1,000 की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर हो सकता है फैसला

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के तहत पेंशन पाने वाले लाखों लोगों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग की जा रही है। फिलहाल कर्मचारी पेंशन योजना के तहत हर महीने कम से कम 1,000 रुपये की पेंशन मिलती है। अब पेंशनर्स की नजर नवंबर में होने वाली एक अहम बैठक पर है, जिसमें इस रकम को बढ़ाने का मुद्दा उठ सकता है।

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19 नवंबर की बैठक में हो सकता है बड़ा फैसला

ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 240वीं बैठक 19 नवंबर 2026 को गुजरात के गिर में होनी है। इस बैठक में न्यूनतम मासिक पेंशन बढ़ाने का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है।

कर्मचारी और पेंशनर संगठन लंबे समय से मौजूदा 1,000 रुपये की पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि, अभी तक बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

कैसे तय होती है हर महीने की पेंशन?

ईपीएस के तहत पेंशन की रकम कर्मचारी के पेंशन योग्य वेतन और उसकी सेवा अवधि पर निर्भर करती है। अगर किसी पात्र कर्मचारी की पेंशन 1,000 रुपये से कम बनती है, तो लागू सरकारी सहायता के जरिए उसे कम से कम इतनी रकम मिलना सुनिश्चित किया जाता है।

पेंशन की गणना का फॉर्मूला है:

मासिक पेंशन = (पेंशन योग्य वेतन × पेंशन योग्य सेवा अवधि) ÷ 70

पेंशन योग्य वेतन का मतलब पेंशन फंड से बाहर निकलने से पहले के आखिरी 60 महीनों का औसत मासिक वेतन है। दी गई व्यवस्था के मुताबिक, इसकी सीमा 25,000 रुपये महीना बताई गई है।

वहीं, कंपनी कर्मचारी की ओर से पेंशन फंड में हर महीने 8.33 फीसदी या अधिकतम 2,083 रुपये का योगदान करती है। वास्तविक योगदान पात्रता और लागू नियमों पर निर्भर करता है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

EPS-2026 में क्या बदले हैं नियम?

जुलाई 2026 से कर्मचारी पेंशन योजना, 2026 ने ईपीएस-1995 और कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 की जगह ली है। इसे सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित किया गया है।

नई व्यवस्था में पेंशन दावों का निपटारा 20 दिनों के भीतर करने का प्रावधान है। देरी होने पर 12 फीसदी ब्याज देने की व्यवस्था भी बताई गई है। इसके अलावा ज्यादा पेंशन से जुड़े प्रावधान और कंपनियों के लिए डिजिटल अनुपालन की जरूरतें शामिल की गई हैं।

न्यूनतम पेंशन बढ़ने से किसे मिलेगा फायदा?

अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर होता है, तो मौजूदा न्यूनतम पेंशन पाने वाले पात्र लोगों को फायदा मिल सकता है।

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हालांकि, कितनी बढ़ोतरी होगी और किन पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा, यह अंतिम फैसले के बाद ही साफ होगा। फिलहाल न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये ही है। नई रकम और इसे लागू करने की तारीख की जानकारी ईपीएफओ की आधिकारिक घोषणा के बाद मिलेगी।