EPF Passbook: Sept-Oct 2205 का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है? EPFO ने दिया जवाब

सितंबर और अक्टूबर 2025 के लिए किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन, पासुबक पर दिखाई नहीं देने को लेकर एक बयान जारी किया है। दरअसल कर्माचारियों में उनके पासबुक में सितंबर और अक्टूबर 2025 का योगदान नहीं दिखाई दे रहा है। 

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Dec 1, 2025 12:53 IST

EPFO Contribution Missing: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सितंबर और अक्टूबर 2025 के लिए किए गए कॉन्ट्रीब्यूशन, पासुबक पर दिखाई नहीं देने को लेकर एक बयान जारी किया है। दरअसल कर्माचारियों में उनके पासबुक में सितंबर और अक्टूबर 2025 का योगदान नहीं दिखाई दे रहा है। 

ईपीएफओ ने एक बयान जारी कर बताया कि Electronic Challan-cum-Return (ECR) लेजर पोस्टिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है। इस तकनीकी अपडेशन की वजह से दो वेतन महीनों की एंट्रीज पोस्ट होने में देरी हुई है। ईपीएफओ ने भरोसा दिया कि डिटेल “कुछ ही दिनों में” अपडेट हो जाएंगे। EPFO ने आश्वासन दिया कि लेजर अपग्रेड पूरा होते ही सितंबर और अक्टूबर 2025 की एंट्रीज अपने-आप दिखाई देने लगेंगी।

EPFO ने कहा कि वह “असुविधा के लिए खेद” व्यक्त करता है और सर्विस को सुचारू करने पर काम कर रहा है। उसके अनुसार, ये तकनीकी सुधार मेंबर-संबंधी प्लेटफॉर्म- जैसे क्लेम फाइलिंग और अकाउंट एक्सेस को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं।

अपग्रेड के साथ EPFO ने कई नई सुविधाएं भी शुरू की हैं। पेंशनर्स अब Facial Authentication Technology की मदद से अपने घर से ही Digital Life Certificate (Jeevan Pramaan Patra) जमा कर सकते हैं। EPFO ने अपने यूनिफाइड पोर्टल पर नए ऑनलाइन फीचर्स भी जोड़े हैं, जिनकी मदद से सदस्य और नियोक्ता (employers) प्रोफाइल अपडेट रिक्वेस्ट ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। यानी अब नाम, बैंक डिटेल्स, मोबाइल नंबर या अन्य व्यक्तिगत जानकारी अपडेट कराने के लिए EPFO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक और सुविधा है Passbook Lite, जो EPF खाते का एक आसान और सिंपल समरी दिखाता है। इसमें सदस्य अपना योगदान, निकासी और बैलेंस जल्दी से देख सकते हैं, बिना पूरी पासबुक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हुए। यह फीचर UAN Member e-Sewa पोर्टल में लॉगिन करने के बाद उपलब्ध है।

बैलेंस अपडेट हुआ या नहीं ऐसे देखें

  • सबसे पहले UAN Member e-Sewa पोर्टल पर जाएं
  • उसके बाद UAN, पासवर्ड और OTP से लॉगिन करें
  • फिर डैशबोर्ड पर Passbook Lite चुनें
  • उसके बाद योगदान विवरण देखें या डाउनलोड करें

