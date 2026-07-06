सिर्फ 1 दिन लेट हो गई EMI...जानिए कितना कम होगा आपका सिबिल/क्रेडिट स्कोर

EMI Bounce Impact: ऑनलाइन शॉपिंग के बदलते दौर में EMI पर चीजें खरीदना अब काफी आसान है। लाखों-करोड़ों प्रोडक्ट्स पर कंपनियां ईएमआई की सुविधा देती हैं। हालांकि कई बार लोगों के पास पैसे की कमी या किसी अचानक खर्च की वजह से EMI समय पर नहीं भर पाती।

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ऐसे में मन में यह सवाल उठता है कि क्या अगर किसी की सिर्फ एक EMI एक दिन लेट हो जाए तो उसका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा? इस आर्टिकल में आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे।

एक दिन EMI लेट होने से सिबिल स्कोर कम होगा?

इसका सीधा जवाब है नहीं। अगर सिर्फ 1 दिन EMI लेट होती है, तो हर बार CIBIL स्कोर कम नहीं होता। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बैंक या NBFC पेमेंट की जानकारी कब रिपोर्ट करता है।

1 दिन की देरी पर आमतौर पर बैंक तुरंत CIBIL को लेट पेमेंट रिपोर्ट नहीं करते। अगर आपने अगले दिन EMI भर दी, तो कई मामलों में स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता। भले ही CIBIL स्कोर पर असर न पड़े लेकिन बैंक 1 दिन की देरी पर भी लेट फीस या अतिरिक्त ब्याज वसूल सकता है जो आपके लोन एग्रीमेंट पर निर्भर करता है। बैंक आपको मैसेज, ईमेल या फोन कॉल के जरिए पेमेंट करने की याद दिला सकता है।

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देरी ज्यादा हुई तो बढ़ सकती है परेशानी

परेशानी तब बढ़ सकती है, जब EMI लंबे समय तक नहीं भरी जाती। अगर बैंक इस बकाया पेमेंट की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को भेज देता है, तो इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर दिख सकता है। खराब स्कोर की वजह से आगे लोन लेने में दिक्कत हो सकती है या ज्यादा ब्याज देना पड़ सकता है। इसलिए EMI की तारीख से पहले खाते में पैसे रखें।

अगर किसी महीने पेमेंट करने में दिक्कत हो, तो बैंक से पहले ही बात कर लें। एक EMI छूटने से स्कोर हमेशा के लिए खराब नहीं होता, लेकिन समय पर पेमेंट करना सबसे सुरक्षित तरीका है।

जल्दी पेमेंट करना सबसे जरूरी

EMI बाउंस होने के बाद शुरुआती दिन बहुत अहम होते हैं। अगर आप जल्द से जल्द पेमेंट कर देते हैं, तो नुकसान कम हो सकता है। कई बैंक क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी देने से पहले कुछ दिन का समय देते हैं। यह समय अलग-अलग बैंक में अलग हो सकता है।

इस दौरान आपको लेट फीस या पेनल्टी देनी पड़ सकती है, लेकिन समय रहते पेमेंट करने से क्रेडिट स्कोर पर बड़ा असर पड़ने से बचा जा सकता है। हालांकि, अगर पेमेंट लंबे समय तक अटकी रहे, तो परेशानी बढ़ सकती है।

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क्रेडिट स्कोर कैसे सुधर सकता है?

अगर आपका क्रेडिट स्कोर पहले से खराब हो गया है, तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। इसे धीरे-धीरे सुधारा जा सकता है। इसके लिए लोन और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट समय पर करें, बार-बार पेमेंट मिस न करें और जरूरत से ज्यादा लोन लेने से बचें। लगातार समय पर पेमेंट करने से बैंक का भरोसा बढ़ता है और क्रेडिट स्कोर भी धीरे-धीरे बेहतर हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर EMI सिर्फ एक दिन लेट हो जाए, तो क्या होता है?

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