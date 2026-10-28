दिवाली पर फ्रीलांसरों की हो सकती है टैक्स में बचत! कैमरा और सजावट का खर्च भी होगा क्लेम?

दिवाली के मौके पर अगर आप फ्रीलांसर हैं और अपने काम के लिए खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको टैक्स में राहत मिल सकती है। हालांकि, हर खरीदारी पर टैक्स छूट नहीं मिलेगी। बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए Ved Jain & Associates के पार्टनर अंकित जैन ने कहा कि फ्रीलांसर अपने काम से जुड़े खर्चों को कमाई से घटा सकते हैं। लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि खर्च का सीधा संबंध उनके काम और कमाई से हो। ऐसे में सवाल है कि दिवाली पर कौन-सी खरीदारी टैक्स बचाने में मदद कर सकती है और किन चीजों पर यह फायदा नहीं मिलेगा?

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फ्रीलांसर कैसे बचा सकते हैं टैक्स?

अंकित जैन के मुताबिक, फ्रीलांसरों को अपनी कुल कमाई में से उन खर्चों को घटाने की अनुमति होती है, जो उन्होंने उस कमाई को हासिल करने के लिए किए हैं।

आसान भाषा में समझें तो अगर कोई फ्रीलांसर अपने काम के लिए पैसा खर्च करता है, तो वह उस खर्च को अपनी कमाई से घटाकर टैक्स योग्य आय निकाल सकता है। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि खर्च निजी जरूरत के बजाय काम से जुड़ा हो।

दिवाली के दौरान यह अंतर समझना और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय लोग निजी और पेशेवर दोनों तरह की खरीदारी करते हैं।

कैमरा, ट्रैवल और सजावट पर भी मिल सकता है फायदा

अंकित जैन ने सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोगों और कंटेंट क्रिएटर्स का उदाहरण देते हुए बताया कि काम से जुड़ी कई चीजों का खर्च टैक्स में क्लेम किया जा सकता है।

मसलन, अगर कोई कंटेंट क्रिएटर वीडियो बनाने के लिए कैमरा या दूसरे उपकरण खरीदता है, तो यह कारोबारी खर्च माना जा सकता है। इसी तरह किसी असाइनमेंट के लिए यात्रा करने का खर्च भी इसमें शामिल हो सकता है।

इतना ही नहीं, अगर दिवाली की सजावट का इस्तेमाल वीडियो बनाने या क्लाइंट से जुड़े काम में किया जा रहा है, तो उसका खर्च भी टैक्स कटौती के योग्य हो सकता है।

फ्रिज और एसी खरीदने पर क्या मिलेगा टैक्स में फायदा?

अंकित जैन ने साफ किया कि सिर्फ फ्रीलांसर होने से हर खरीदारी पर टैक्स छूट नहीं मिल जाती।

अगर कोई व्यक्ति अपने निजी इस्तेमाल के लिए फ्रिज खरीदता है या अपने बेडरूम में एसी लगवाता है, तो ऐसे खर्च को कारोबारी खर्च नहीं माना जाएगा।

खासतौर पर घर से काम करने वाले फ्रीलांसरों के लिए यह समझना जरूरी है। किसी चीज का इस्तेमाल निजी जरूरत के लिए हो रहा है या पेशेवर काम के लिए, टैक्स क्लेम में यही अंतर मायने रखता है।

टैक्स क्लेम करते समय किन बातों का रखें ध्यान?

दिवाली पर फ्रीलांसर अपने काम के लिए जरूरी चीजों में निवेश कर सकते हैं और योग्य खर्चों पर टैक्स कटौती का फायदा उठा सकते हैं।

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हालांकि, निजी खरीदारी को कारोबारी खर्च बताकर टैक्स बचाने की कोशिश आगे चलकर परेशानी पैदा कर सकती है।

इसलिए जरूरी है कि फ्रीलांसर केवल उन्हीं खर्चों को क्लेम करें, जिनका उनकी कमाई से स्पष्ट संबंध हो। साथ ही, जरूरत पड़ने पर वे यह भी साबित कर सकें कि संबंधित खर्च उनके पेशेवर काम के लिए किया गया था।