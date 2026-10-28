दिवाली की सेल में भारी डिस्काउंट देखकर ले रहे हैं लोन? एक्सपर्ट ने बताया कैसे फेस्टिव ऑफर्स बन सकते हैं कर्ज का जाल

दिवाली के मौके पर बाजारों में जबरदस्त खरीदारी हो रही है। मोबाइल, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक सामान और दूसरी चीजों पर कंपनियां भारी डिस्काउंट दे रही हैं। बैंक भी आसान लोन और कम ईएमआई वाले ऑफर्स से ग्राहकों को लुभा रहे हैं। लेकिन हर सस्ता दिखने वाला ऑफर आपके लिए फायदेमंद हो, यह जरूरी नहीं है। ऐसे में खरीदारी से पहले कुछ जरूरी बातें समझना बेहद जरूरी है।

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बिजनेस टुडे के शो में सीनियर एंकर साक्षी बत्रा के सवालों का जवाब देते हुए जैन एंड एसोसिएट्स के पार्टनर अंकित जैन ने बताया कि दिवाली के दौरान मिलने वाले डिस्काउंट, आसान लोन और बाय नाउ पे लेटर जैसे ऑफर्स में ग्राहकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अंकित जैन के मुताबिक, दिवाली भारत में खरीदारी का बड़ा मौका होता है। इस दौरान बैंक, कंपनियां और दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अपने सबसे अच्छे ऑफर्स लेकर आते हैं।

हालांकि, उन्होंने साफ कहा कि इन ऑफर्स के पीछे कंपनियों का मकसद अपनी बिक्री बढ़ाना होता है। इसलिए ग्राहकों को सिर्फ डिस्काउंट देखकर खरीदारी करने के बजाय अपने खर्च पर कंट्रोल रखना चाहिए।

जरूरत और शौक के बीच बैलेंस जरूरी

अंकित जैन ने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि लोगों को सिर्फ जरूरत का सामान ही खरीदना चाहिए। वे अपने शौक और लग्जरी चीजों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। लेकिन जरूरत और शौक के बीच सही बैलेंस होना बेहद जरूरी है।

दरअसल, कई बार लोग सेल में सस्ता सामान देखकर ऐसी चीजें भी खरीद लेते हैं, जिनकी उन्हें फिलहाल जरूरत नहीं होती। जब ऐसी कई खरीदारी क्रेडिट कार्ड, ईएमआई या बाय नाउ पे लेटर के जरिए होती हैं, तो हर महीने पैसे चुकाने का बोझ बढ़ सकता है।

भारी डिस्काउंट देखकर न करें ये गलती

अंकित जैन के मुताबिक, किसी भी ऑफर का फायदा उठाने से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या आपको सच में उस सामान की जरूरत है या आप सिर्फ डिस्काउंट देखकर उसे खरीद रहे हैं।

उन्होंने सलाह दी कि खरीदारी करते समय यह भी देखना चाहिए कि सामान कितना काम आएगा और उसकी किस्त चुकाने में कोई परेशानी तो नहीं होगी।

कई बार डिस्काउंट असली होता है, लेकिन उसके लिए लिया गया कर्ज आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकता है।

खरीदारी से पहले प्लानिंग क्यों जरूरी?

अंकित जैन ने बताया कि अगर किसी सामान की सच में जरूरत है, तो दिवाली के ऑफर्स उसका फायदा उठाने का अच्छा मौका हो सकते हैं।

हालांकि, इसके लिए पहले से प्लानिंग करना जरूरी है। खरीदारी से पहले अपना बजट तय करें और देखें कि लोन या ईएमआई लेने के बाद बाकी जरूरी खर्च आसानी से पूरे हो पाएंगे या नहीं।

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कुल मिलाकर, एक्सपर्ट की सलाह है कि दिवाली पर खरीदारी जरूर करें, लेकिन सिर्फ ऑफर्स के चक्कर में कर्ज न बढ़ाएं। सही डील वही है, जो त्योहार खत्म होने के बाद भी आपकी जेब पर भारी न पड़े।